Главная » Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей Неверов прокомментировал назначение Бречалова и.о. Главы Удмуртии

Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей Неверов прокомментировал назначение Бречалова и.о. Главы Удмуртии

4 апреля
0
22 Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей Неверов прокомментировал назначение Бречалова и.о. Главы Удмуртии

Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей Неверов прокомментировал назначение Бречалова и.о. Главы Удмуртии.

«Учитывая формулировку, с которой в отставку был отправлен бывший глава Удмуртии, Александру Бречалову предстоит тяжелейшая работа, итогом которой должно стать восстановление доверия жителей Удмуртии к власти. Сама по себе республика является непростым регионом и с точки зрения структуры экономики: в ней сконцентрировано много предприятий военно-промышленного комплекса. Поэтому сегодняшнее назначение говорит о большом доверии со стороны Президента к тому опыту, который есть у Александра», - заявил журналистам секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

Он добавил, что у Бречалова хорошее экономическое образование, опыт работы управленца в бизнес-структурах, но при этом он проявил себя и как общественный деятель.

«В ОНФ он вел проекты, направленные на борьбу с коррупцией, на повышение прозрачности госзакупок, самих институтов власти. Я хочу отметить и личные качества Александра: неравнодушный человек, болеющий за дело, очень активный, всегда с интересными, свежими идеями. И, на мой взгляд, у него есть все для того, чтобы справиться с той задачей, которую перед ним поставил Президент», - приводит слова Неверова пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".

Фото: gosrf.ru

Комментарии

нет комментарев

Написать комментарий

Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети

Войти через Facebook Войти через Vkontakte Войти через Twitter Войти через Google Войти через Yandex

Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.

Вопросы и ответы Rss

вопрос 21 июня 2016
О строительстве Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
ответ
вопрос 24 мая 2016
В размере 60 процентов от заработка
ответ
вопрос 24 мая 2016
Хочу узнать, откуда я родом и кто мой отец
ответ
вопрос 27 апреля 2016
ответ
Задать вопрос

Час письма Rss

Любовь Ионова, Борис Решетников, Анна Кузнецова, Любовь Репина, Вероника Санникова, Мария Шелемова, пос. Кизнер
«Наша работа - о людях забота»
Юрий ПОЛУПУДНОВ, г. Самара
Заехал к другу в Акилово
Светлана РОДИОНОВА, г. Сарапул
Не называйте «детьми войны»
Тимиргузяль Гафурова
Праздничный маршрут
Написать письмо