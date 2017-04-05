Секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей Неверов прокомментировал назначение Бречалова и.о. Главы Удмуртии.
«Учитывая формулировку, с которой в отставку был отправлен бывший глава Удмуртии, Александру Бречалову предстоит тяжелейшая работа, итогом которой должно стать восстановление доверия жителей Удмуртии к власти. Сама по себе республика является непростым регионом и с точки зрения структуры экономики: в ней сконцентрировано много предприятий военно-промышленного комплекса. Поэтому сегодняшнее назначение говорит о большом доверии со стороны Президента к тому опыту, который есть у Александра», - заявил журналистам секретарь Генерального совета Партии «Единая Россия» Сергей Неверов.
Он добавил, что у Бречалова хорошее экономическое образование, опыт работы управленца в бизнес-структурах, но при этом он проявил себя и как общественный деятель.
«В ОНФ он вел проекты, направленные на борьбу с коррупцией, на повышение прозрачности госзакупок, самих институтов власти. Я хочу отметить и личные качества Александра: неравнодушный человек, болеющий за дело, очень активный, всегда с интересными, свежими идеями. И, на мой взгляд, у него есть все для того, чтобы справиться с той задачей, которую перед ним поставил Президент», - приводит слова Неверова пресс-служба регионального отделения партии "Единая Россия".
Фото: gosrf.ru
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