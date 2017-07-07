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Сегодня в Ижевске ожидаются грозы

11 июня
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A1143f9283c13798d7f62ef51f2b842d Сегодня в Ижевске ожидаются грозы

По информации Удмуртского гидрометцентра, в ближайший час с сохранением до 19.00 11 июня по Ижевску ожидаются грозы с усилением юго-западного ветра порывами 12-14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.

Фото: Day.org.ru

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