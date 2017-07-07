По информации Удмуртского гидрометцентра, в ближайший час с сохранением до 19.00 11 июня по Ижевску ожидаются грозы с усилением юго-западного ветра порывами 12-14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Органы местного самоуправления просят горожан соблюдать меры предосторожности.
Фото: Day.org.ru
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