С докладом на эту тему выступил министр здравоохранения УР Игорь Титов: «Деятельность техногенно опасных предприятий требует от работников высокой концентрации внимания. Недопустимо, чтобы в этой сложной системе занимал место человек, употребляющий психоактивные вещества. В этой связи значимым сегментом системы мер безопасности от чрезвычайных ситуаций является организация антинаркотической профилактической работы на предприятиях, производство которых связано с источником повышенной опасности. В Удмуртии определено 24 таких объекта».
Вместе с тем, министр отметил, что в последнее время активность предприятий в этом направлении заметно снизилась. «Поэтому руководству данных объектов необходимо и целесообразно активизировать работу. В свою очередь, специалисты наркодиспансера министерства здравоохранения УР готовы оказать необходимое содействие», - сказал Игорь Титов.
На заседании комиссии также обсудили меры по совершенствованию адресной профилактической работы среди несовершеннолетних и молодёжи. Свои предложения высказал начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по УР Александр Жевлаков: «Сегодня как никогда важен комплексный и системный характер профилактической деятельности в системе образования, молодёжной политики, спорта, культуры. Актуально внедрение инновационных форм и методов первичной профилактики незаконного потребления наркотиков - беседы и лекции уже не так эффективны, как диспуты, вэбинары, тренинги, интерактивные занятия, ролевые игры. В превентивной работе обязателен и индивидуальный подход – «точечное» воздействие на каждого подростка, склонного к наркотизации».
Министр образования и науки Светлана Болотникова предложила дополнительные меры по адресной профилактике, в том числе прохождение социально-психологического тестирования обучающихся, проведение рейдов в «проблемных» общежитиях учебных заведений, посещение по месту жительства и работу с родителями студентов. Также она сообщила, что в республике работают 238 общественных наркологических постов в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях.
Министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова добавила, что в Удмуртской Республике работают несколько программ, направленных на социальную адаптацию несовершеннолетних. Наряду с программами, направленными на развитие творческих и спортивных способностей детей, лицензированы программы по преодолению школьной дезадаптации, программы по корректировке психологического состояния детей, программы по формированию потребности в здоровом образе жизни, профориентационные программы.
Выслушав доклады, Александр Бречалов призвал «оценивать работу не только с точки зрения наличия программ, а с точки зрения их адресности, адаптированности к контингенту и эффективности реализации».
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