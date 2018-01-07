Вразрез с тенденцией
– Всё начинается с семьи. Если родители читают, то и ребята не будут проходить мимо книг, – считает Ольга Буцкая, руководитель проекта «Международный конкурс имени Сергея Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков», девизом которого стали слова Сергея Владимировича «Сегодня – дети, завтра – народ».
Сейчас библиотеки всё больше становятся игровыми площадками. Этого делать нельзя: если перед глазами ребёнка нет книг, он будет только играть.
Также важно, чтобы ребёнок читал книги хороших авторов. Конкурс имени Сергея Михалкова как раз даёт такой ориентир. Может быть, взрослым людям просто удобно говорить, что дети не читают? Нередко великолепные книги, которые дети прочли бы на одном дыхании, им просто недоступны – выпускаются мизерным тиражом.
Михаил Баранников придал разговору ещё больше остроты. Как–то библиотекарь сказала ему: «Мы с мужем читаем, но, что бы ни делали, наша дочь–подросток не читает». А потому, мол, не верит она, библиотекарь, в то, что «если читают в семье, то и дети будут читать».
Михаилу Николаевичу такие чувства понятны. Когда его дочери исполнилось 8 лет, он сам убедился, что не может заставить дочь читать. Единственной мотивацией осталась школьная программа. Его дочь – человек обязательный, и то, что положено по программе, читает. Но только это! Так в чём же дело?
– В первом классе, – говорит Михаил Баранников, – учитель – это безграничный авторитет.
Мысленно соглашаюсь с Михаилом Николаевичем: когда я сказала внуку–первокласснику, что в грамоте, которую он получил, его имя написано с ошибкой, внук мне не поверил: «Эту грамоту подписала директор школы, а она всё знает!».
– А потом, – продолжает размышлять Михаил Баранников, – ребёнок начинает искать новые авторитеты.
В советское время кумирами часто становились герои хороших книг. Сейчас есть социальные сети, и ребёнок может задать вопрос человеку, который в чём–то, на его взгляд, более компетентен. Хотя, может быть, это совсем не так.
В поисках кумиров
В книгах – ответы на самые разные вопросы, но мы живём в такое время, когда рынок ориентируется на то, что продаётся. А продаются книги для младшего возраста, то есть те, которые родители читают вместе с детьми.
Что есть для подростков? Каверин, Крапивин… Совсем немного. Поэтому главный редактор «Пионерской правды» подчеркнул: – Фонд культуры пошёл вразрез с рыночной тенденцией, стал находить лучшие современные художественные произведения для подростков и говорить о них. Это сработало. Не известные прежде авторы стали узнаваемыми, по их произведениям снимаются фильмы. Сформирован спрос на хорошие книги.
Тамара Михеева, Александр Адабашьян, Юлия Кузнецова – их произведения хотят читать. Но изданы эти книги тиражом 3 тысячи экземпляров. Этого, конечно же, мало. Такие книги можно получить только по заказу, купить в магазине их практически невозможно. Поэтому ставится вопрос об увеличении тиража.
На встрече с московскими гостями мы узнали, что у Российского фонда культуры очень тесные контакты с Государственной библиотекой для слепых в Москве. Книги лауреатов конкурса имени Сергея Михалкова – их аудиовариант – подарены библиотеке. Проводятся различные мероприятия, связанные с книгой. Например, для ребят с ДЦП.
В театре Образцова даётся спектакль, который смотрят особые дети, а потом затевается беседа. В последнее время всё чаще мероприятия проводятся в регионах. Тем более что и местные работники культуры привлекают детей с ограниченными возможностями здоровья к различным видам искусства.
Большой сцены не боятся
Актер Константин Мехряков создал инклюзивный театр «Надежда». Это театр для семей, воспитывающих особых детей. Одно дело играть «для своих», в почти семейной обстановке, и другое дело – на сцене в другом городе. Особые дети это сумели! Выходя на сцену, дети понимают, что они нужны.
– Сейчас уже 25 семей в театре «Надежда», – с удовлетворением привел цифры Константин Львович. – И глухие дети будут играть. Результат увидите.
Сыграно более 50 спектаклей. Теперь дети из «Надежды» ничего не боятся. Если надо, и в Кремле выступят. Некоторые сложности есть. Скажем, не может дефектолог всё время заниматься с детьми только на энтузиазме – семью кормить надо. Нужна финансовая поддержка – для того, чтобы художественный руководитель инклюзивного театра мог создать некую структуру. Возникают и психологические проблемы. Два ребёнка репетируют роль волка. Кто из них выступит в спектакле? В «Надежде» находят оригинальный выход: несколько изменив постановку, можно ввести двух волков вместо одного. Есть и такой опыт, возможно, первый в России – постановка для слепоглухих (!) детей.
– А каждый спектакль, – заключила Татьяна Тенсина, директор Национальной библиотеки Удмуртии, – это стимул к дальнейшему развитию.
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