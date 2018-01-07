Осознанный шаг от прошлого к будущему В Ижевске с 11 по 13 декабря проходила IX научно-практическая конференция «Антропопрактики. Зона ближ...

Фестиваль под закрытым небом В ближайший уик-энд в Ижевске откроется творческое пространство необычного формата: в большом лофте (...