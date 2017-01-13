Депутаты Государственной Думы от партии «Единая Россия», представляющие Удмуртскую Республику, рассказали о первых законах, принятых нижней палатой федерального парламента. Андрей Исаев, Алексей Загребин, Валерий Бузилов и Александр Василенко провели накануне Нового года пресс-конференцию в общественной приемной председателя партии «Единая Россия». Как отметил Алексей Загребин, в ходе избирательной кампании все четверо дали обещания избирателям и Главе Удмуртии работать сообща, единой командой, отстаивая интересы региона в Государственной Думе.
Глазами наших депутатов
По словам Андрея Исаева, новый состав Госдумы на этот раз начал работать без раскачек. Все думские комитеты были созданы уже на первом пленарном заседании. С 7 октября Дума приступила к принятию законов.
Александр Василенко, ставший в этом созыве заместителем председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, рассказал о планах работы этого нового думского органа. В прошлом созыве вопросы экологии не рассматривались в федеральном парламенте, поэтому никакого наследства не осталось и все придется начинать сызнова.
Главной темой своей деятельности в Думе Алексей Загребин назвал брендирование регионов. Одним из первых своих достижений в этом направлении он назвал назначенное на июль 2017 года проведение в Ижевске XII Конгресса антропологов и этнологов России. Это право Ижевск получил в непростой конкурентной борьбе с Казанью, Уфой и Улан-Уде. Кстати, Алексей Егорович является президентом Ассоциации антропологов и этнологов России. Около 500 ведущих специалистов в области этничности всей страны приедут в Удмуртию, посетят города республики.
Самая короткая сессия
Как заметил Андрей Исаев, первая сессия Государственной Думы нового созыва будет, вероятно, самой короткой. Длилась она всего 77 дней. За это время прошло 17 пленарных заседаний, рассмотрено 379 законов, из которых окончательно принято 142. Самой основной темой обсуждения, конечно, стал бюджет на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов.
Несмотря на то, что экономический спад в 2016 году был не таким существенным, как в предыдущем, ситуация для бюджетного планирования была нелегкая.
Работу над бюджетом 2017 года пришлось начинать с внесения поправок в бюджет текущего года, поскольку доходы от нефти оказались значительно ниже прогнозируемых. Вместо предполагавшихся 50 долларов за баррель цена на нефть сложилась по году в сумме 41 доллар. В результате бюджет недополучил около 400 миллиардов рублей при уже имевшемся дефиците в три триллиона.
При формировании бюджета 2017 года, по словам Андрея Исаева, в ходе широкой общественной дискуссии удалось определить приоритеты бюджетной политики на 2017 год.
Первым приоритетом стало безусловное исполнение всех социальных обязательств. Важным посчитали и оказание финансово-экономической поддержки регионов. Приоритетной стала поддержка проектов, которые были определены на стратегическом совете, возглавляемом президентом и премьером, и проектов, возникших из проектов «Единой России». Кроме этого, было принято решение отказаться от повышения прямых налогов на бизнес и поддержать наиболее значимые отрасли экономики, которые могут способствовать выводу экономики из кризиса. В первую очередь, это касается сельского хозяйства и оборонной промышленности.
Если говорить о социальных обязательствах, то с 1 февраля 2017 года будет восстановлена полноценная индексация пенсий, причем по реальной инфляции предшествующего года.
Поддержка регионов продолжится в виде замещения коммерческих кредитов бюджетными. Причем бюджетные кредиты теперь будут выдаваться не на три года, а на пять лет. Это очень существенно, поскольку не секрет, что сегодня только на обслуживание коммерческих кредитов регионы тратят 380 миллиардов рублей в год.
В налоговой политике Дума сохранила позицию не повышать налоговую нагрузку. Однако было принято важное решение, касающееся самозанятого населения. Речь идет о гувернантках, домработницах, тех, кто помогает по хозяйству. Сейчас они работают фактически на нелегальной основе. Принятое решение об освобождении этой категории от уплаты НДФЛ позволит легализовать этот вид трудовой деятельности.
На уровне 2016 года останется финансирование сельского хозяйства. Однако существенно изменен механизм распределения федеральных средств на эти цели. Теперь все дотации регионы будут получать единой суммой и распределять самостоятельно.
– Мы считаем, - отметил Андрей Исаев, - что в целом, несмотря на определенные сложности и на то, что нам пришлось сократить расходы на государственный аппарат и на целый ряд других направлений, мы приняли сбалансированный бюджет на 2017 год. Бюджет, который исходит из консервативного сценария, где цена нефти 40 долларов за баррель. Доходы, с нашей точки зрения, могут быть и выше. В этом случае мы сможем их перераспределить на весенней сессии. Но они не должны оказаться ниже, а это значит, что нам не придется проводить сокращение предполагаемых бюджетных расходов. Такой подход кажется нам более целесообразным и правильным.
Что получит Удмуртия?
В 2017 году существенно увеличится федеральная поддержка Удмуртской Республики. Если в 2016 году межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий и субвенций для Удмуртии составляли 7700831 рублей, то на 2017 год для нашей республики запланировано 9910373 тысячи рублей. Трансферты из бюджета ФОМС в 2016 году были в сумме 22 миллиарда рублей, в 2017 году составят почти 25 миллиардов рублей. Изменения произошли и с перераспределением дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов федерации. Несмотря на то, что некоторые регионы оппонировали позиции, в том числе и Удмуртия, было принято решение повысить на один процентный пункт отчисления налога на прибыль на федеральный уровень для того, чтобы перераспределить эти средства от регионов-доноров регионам, которые являются получателями дотаций из федерального бюджета.
Для Удмуртии эти дотации в 2016 году составляли 2979 миллионов рублей. В 2017 году они составят 4112 миллионов рублей.
Дотации на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 2016 году для Удмуртской Республики составляли 322 464 тысячи рублей. В 2017 году они составят 501730 тысяч рублей. Дотации на лекарственное обеспечение увеличатся с 79 миллионов в прошлом году до более чем 82 миллионов в 2017 году. Если в 2016 году из федерального бюджета удмуртскому сельскому хозяйству было выделено дотаций в сумме 194 миллиона рублей, в 2017 году ожидается выделение 405 миллионов. Рост вдвое.
Беспрецедентный рост поддержки произойдет в сфере внутреннего туризма. В прошлом году Удмуртия на это направление получила из федерального бюджета 35,5 миллиона рублей, а в текущем уже 120 миллионов.
На реализацию нового проекта обеспечения материально-технической базы муниципальных домов культуры из федерального бюджета Удмуртия получит 31 миллион рублей. Впервые получает республика субсидию и на работу с отходами ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Сумма - 52613 тысяч рублей. На целевую программу «Жилище» сумма вырастет с 11 миллионов в прошлом году до 129 миллионов в году нынешнем.
До весны
На весенней сессии Госдуме предстоит рассмотреть ряд очень непростых законопроектов. По словам Андрея Исаева, они были приняты в первом чтении, но их рассмотрение намеренно отложено, так как требуется их серьезная проработка.
Например, законопроект, касающийся ОСАГО. Несмотря на серьезное давление, депутаты решили не идти по пути увеличения тарифов. Тем не менее ситуация складывается непростая. В качестве компромиссного решения фракцией «Справедливая Россия» было сделано предложение заменить финансовое возмещение по ОСАГО на натуральный ремонт. Этот законопроект был принят в первом чтении, но единороссы добились записи в решении профильного комитета и в постановлении Госдумы о предоставлении гарантии доступности ремонтной базы, возможности выбора гражданином ремонтной организации, а если такой возможности предоставить нельзя, предусмотреть финансовое возмещение ущерба.
Второй проблемой, которой предстоит заняться думцам, стала проблема обеспечения безопасности дорожного движения. Федеральный законодательный акт в этой сфере был принят. Он охватил достаточно широкий круг вопросов, связанных с дорожным движением, повышением пропускной способности дорог. Однако одна норма, записанная в законе, стала камнем преткновения. Ее внесло правительство, и она дает право муниципалитетам и субъектам федерации в целях ограничения движения вводить плату за въезд в населенные пункты. Единороссы считают, что у муниципалитетов, безусловно, такое право надо забирать.
Субъектам, вероятно, оно будет предоставлено, но будут оговорены условия введения такой меры. Во-первых, должно быть согласование с министерством транспорта России. Во-вторых, людям, которые не используют машины при въезде, должна быть предоставлена возможность воспользоваться необходимым общественным транспортом. Особые права должны быть предоставлены жителям, которым постоянно приходится въезжать и выезжать из населенного пункта.
Важным направлением своей работы как члена бюджетного комитета Валерий Бузилов считает совершенствование межбюджетных отношений.
– Президент объявил 2017 год годом начала дискуссии о налоговом кодексе, - заметил Валерий Викторович, - создана рабочая группа под руководством вице-спикера Александра Жукова, которая займется настройкой налогового кодекса. До этого комиссия Дмитрия Козака уже оценила полномочия, которые переданы регионам и муниципалитетам. Теперь нужно так настроить налоговый кодекс, чтобы налоги обеспечивали выполнение этих полномочий. Мы начнем весеннюю сессию с проведения парламентских слушаний по межбюджетным отношениям, потому что нам нужны аргументы для того, чтобы перераспределить трансферты в пользу региона. Депутат Бузилов призывал министерство финансов, министерство экономики Удмуртии активно включиться в эту работу, чтобы прийти на эти слушания вооруженными.
Фото: newspile.ru
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