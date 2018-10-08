Хоровод вокруг ёлки
Сегодня трудно представить, что всего полтора года назад эта территория в самом центре посёлка Ува имела совсем неприглядный вид. Теперь здесь аллеи, брусчатка, городские скульптуры и фонтан, который повторяет герб района, а ещё уникальное озеленение — здесь сохранили вековые липы и высадили три тысячи саженцев кустарников и цветов. Газоны засеяли клевером, устойчивым к вытаптыванию. Увинцы дали этому скверу название «Родниковый край», с него в посёлке началась реализация программы «Формирование комфортной городской среды».
В этом году в рамках федерального проекта в посёлке благоустроят ещё один заброшенный земельный участок — между торговым центром «Подарки» и досуговым центром. По словам главы МО «Увинское» Михаила Логинова, этот сквер станет местом праздничных новогодних гуляний. Одним из главных элементов нового общественного пространства станет четырёхметровая голубая ель.
— В прошлом году мы приняли концепцию благоустройства центральной части посёлка. Поделили всю территорию на несколько зон. Первым реализованным проектом стал сквер «Родной край». На его обустройство было потрачено более 200 миллионов рублей. Сейчас реализуем второй этап – сквер «Красавица ель». Сумма скромнее 4,4 миллиона. В планах на будущий год благоустройство Парка павшим воинам. Проект выполнила Любовь Яковицкая. Каждый год накануне новогодних праздников перед администрацией города вставала задача искать ёлку – хорошую, стройную, высокую, потом вести её, наряжать. Такой проблемой мы озадачили Любовь Рувимовну, и она предложила сделать ель центральным элементом нового сквера, — рассказал Михаил Логинов.
Сейчас работы по обустройству новой общественной территории близятся к завершению.
— На объект мы вышли в начале августа, — говорит руководитель подрядной организации Денис Пиянзин. — Сейчас уже полностью завершены все земельные работы, готово покрытие из брусчатки, начали щебенение площадки под асфальтирование. В перспективе здесь будут установлены пергола, лавочки и урны, сделано освещение и озеленение. В новом сквере будет высажено много деревьев — липы, яблони и сосны. По центру — установлена голубая ель. Это будет крупномер высотой 4,5 метра. Причем мы специально собирались и обсуждали, какой она должна быть высоты, чтобы и смотрелась красиво, и прижилась. Заказаны также контейнеры— туалеты на четыре места. Работы идут без отставания, планируем завершить строительную часть и озеленение в первой декаде октября.
Красавицу ель высадят, когда будут благоприятные погодные условия, — с первыми заморозками. Откуда родом будет дерево — пока неизвестно. «Пока мы не можем найти, что нам нужно. Сделали заказы в питомники Самарской области и Казани. Потом съездим, посмотрим, выберем самую красивую ель», — пообещал Денис Пиянзин.
Двор без изъяна
В Уве в этом году отремонтировали только одну придомовую территорию, но на это были свои причины.
— Всего в посёлке 126 дворовых территорий многоквартирных домов, 11 из них включены в программу по благоустройству, — поясняет глава муниципального образования. — Один двор отремонтирован в этом году, остальные десять — в 2020 году. В прошлом году в рамках проекта благоустроили восемь дворовых территорий, жители дома на Советской, 68 также подавали заявку, но немного не успели с оформлением документов, поэтому мы включили этот двор в программу этого года.
Жители не в обиде, что с ремонтом двора пришлось подождать.
— Нашему дому всего 12 лет, но придомовая территория была в ужасном состоянии, — рассказывает председатель ТСН Советской, 68 Елена Останина. — Асфальта не было, пыль и камни летели из— под колес, а рядом детская площадка, где всегда много ребятни. Заявку мы подавали ещё 2017 году, то тогда денег на ремонт нам не дали, пообещали, что в этом году дадут. И не обманули, выделили 1 миллион 50 тысяч рублей. Пять процентов от этой суммы добавили жильцы. Причём никого уговаривать не пришлось: деньги собрали в течение недели.
Теперь во дворе новый асфальт и светильники. Подрядная организация также обновила скамейки и установила на детской площадке новую карусель. «Теперь у нас чистый уютный двор с полноценной детской площадкой. Сделали всё очень быстро и качественно. Спасибо всем за такой подарок», — говорит Елена Останина.
На перекрёстке двух дорог
Как и в Уве, в Нылге в рамках федерального проекта благоустраивают центральную часть села. Как рассказал глава МО «Нылгинское» Александр Акбаев, проект получил название «Клубный сад». Он большой, поэтому его решили разбить на этапы. В этом году здесь облагородили территорию рядом с памятником героям Гражданской войны. Сделали частичное мощение дорожек, установлены светильники уличного освещения, скамейки, урны, обустроили газон. Общая стоимость работ 747 тысяч рублей.
— Площадь рядом с клубом всегда была центром притяжения сельчан, — говорит Александр Акбаев. – Сюда приходили, чтобы посмотреть фильм, а в выходные в холле ДК устраивали танцы. Да и сейчас эта площадь самое посещаемое место. Здесь пересекаются улицы Гагарина и Советская — наиболее оживлённые улицы нашего села, на которых расположены магазины, торговые центры и различные учреждения. Все праздники мы также отмечаем в Клубном саду.
Сейчас все запланированные на этот год работы завершены. Полностью реализовать весь проект нылгинцы должны в течение пяти ближайших лет.
— По проекту здесь должна быть проведена перепланировка, вырублен весь кустарник, перенесена детская площадка, замощены все дорожки, установлены уличное освещение, скамейки и урны, сделано озеленение — высажены деревья и обустроены цветники, а также сделано новое ограждение сада. Кроме того, рядом с памятником героям Гражданской войны будет установлен монумент, посвящённый участникам Великой Отечественной войны. Работы по его монтажу уже начались, завершить их планируем к 9 мая, — подчеркнул глава муниципального образования.
Хотя до завершения проекта ещё далеко, нылгинцы уже начали обживать преображённую территорию.
— Я уже и не помню, когда у нас тут велись такие масштабные работы по благоустройству, — делится впечатлениями сельчанин Николай Агинов. – Плитки в нашем селе отродясь не было, а тут ещё и лавочки поставили, и освещение сделали. Днём жители с детишками сюда приходят, мамаши сидят – отдыхают, детишки играют на детской площадке. Вечером молодёжь собирается. Если всё сделают, как нам показывали, то будет очень красиво.
Яблоневый сад и сухие фонтаны
Масштабные работы по благоустройству Центральной площади начались в Ижевске. Как рассказал начальник управления благоустройства и транспорта администрации Ижевска Александр Килин, сейчас там демонтируют чашу неработающего фонтана и изношенную плитку.
— Проект реконструкции Центральной площади прошёл государственную экспертизу, — рассказывает он. — Реализован он будет в два этапа. Общая стоимость работ составит 320 миллионов рублей. В этом году планируем освоить 106 миллионов, включая 21 миллион рублей, которые удалось сэкономить на торгах по благоустройству дворов. Сейчас работы ведутся на участке от улицы Вадима Сивкова до лестничного схода светомузыкального фонтана. По проекту там должны заменить инженерные коммуникации, сети ливневой канализации и уложить новую широкоформатную плитку. В дальнейшем на этой территории появятся детские игровые площадки, дополнительные малые архитектурные формы, яблоневый сад и сухие фонтаны.
Благоустройство площади в рамках первого этапа должны завершить до 1 декабря. Ко второму этапу планируют приступить в следующем году. Работы будут проводить на участке рядом с Театром оперы и балета.
В этом году в Ижевске в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 36 придомовых территорий. Приёмка отремонтированных дворов уже началась.
Между тем
100 миллионов рублей получит Удмуртия на реализацию проекта «Парк Петра Ильича Чайковского «Времена года». Об этом сообщила пресс— служба республиканского Минстроя.
По словам министра строительства, ЖКХ и энергетики УР Ивана Ястреба, сейчас ведется подготовительная работа для реализации проекта, с Минстроем России согласовали техническое задание на создание проектной документации.
— Разработка самого проекта благоустройства парка, согласно дорожной карте, должна быть завершена в конце декабря текущего года, — пояснил Иван Ястреб.
Напомним, Воткинск вошёл в число победителей всероссийского конкурса на лучший проект создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений. Всего в его рамках дополнительные дотации в размере 4,9 миллиарда рублей получат 43 субъекта России.
Справка «УП»
В 2017 году в Удмуртии в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли участие 32 населённых пункта – все города республики, 25 районных центров и два сельских поселения. В общей сложности в рамках проекта было благоустроено около 300 дворовых территорий и девять общественных пространств. На эти цели было выделено около 430 млн. рублей из федерального, республиканского и местных бюджетов. В том числе 19 млн. рублей – это средства жителей, собранные на компенсацию части затрат на благоустройство дворовых территорий.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.