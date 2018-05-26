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Сделано в Удмуртии. В интересах Удмуртии и России. Республика представит на ПМЭФ-2018 предприятия с высоким потенциалом развития

26 мая
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C 24 по 26 мая на Петербургском международном экономическом форуме делегация Удмуртии, которую возглавляет Александр Бречалов, представляет созданные в республике предприятия и разработки, уже сейчас выводящие Удмуртию в число лидеров в области освоения инновационных технологий и импортозамещения. Для предприятий участие в ПМЭФ-2018 откроет дорогу к новым партнёрствам и контрактам, а для республики станет прекрасной возможностью для привлечения в Удмуртию новых инвестиций и укреплению имиджа территории развития.

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На площадке Удмуртии на международном экономическом форуме в Санкт—Петербурге будут представлены более 15 предприятий, специализирующихся в разных сферах – от сувенирных брендов до пищевой промышленности, от медицинских материалов до уникальных беспилотников. Общее у них одно – предприятия Удмуртии разрабатывают и выводят на рынок продукцию, уверенно конкурирующую с импортными образцами, зачастую превосходящую их, и готовы к увеличению объёмов своего производства. «Удмуртская правда» рассказывает о некоторых из них.

Безопасно, экономично, качественно

Одним из участников делегации Удмуртии на ПМЭФ—2018 станет Уральская медицинская компания – молодое ижевское предприятие, в прошлом году совершившее революцию на рынке медицинского оборудования. Специалисты предприятия разработали и запустили в производство уникальный одноразовый шприц для анестезии, применяемый в стоматологии. Главный врач Республиканской стоматологической поликлиники Анвар Богданов объясняет:

— Большинство манипуляций в стоматологии требует местного обезболивания. До недавнего времени применялись только многоразовые металлические шприцы, изобретённые ещё в 1926 году. Они отнимают у медперсонала чрезвычайно много времени на стерилизацию, проходящую в несколько этапов. Пока врачи и медсёстры заняты подготовкой такого шприца к последующему использованию, они не могут оказывать помощь пациентам. Но, что ещё более неприятно, шприц старой модели представляет опасность для самого врача: отвинчивая использованную иглу от шприца, медик нередко укалывается сам. Нет ни одного стоматолога и ни одной медсестры, которые не укалывались бы при снимании иглы: 40 процентов врачей укалываются 5 раз в год и больше, остальные укалываются 1—4 раза в год. Каждый укол – это риск получить от пациента то или иное заболевание, передающееся с кровью.

И вот в 2017 году Уральская медицинская компания начала производство инновационных одноразовых шприцев. Главное их преимущество для наших сотрудников – защитный колпачок, который надвигается на иглу после проведения инъекции. Уколоться иглой в этом шприце невозможно. После практического тестирования мы убедились, что этот шприц – один из самых безопасных в мире. В шприце используется игла с лазерной заточкой и силиконовым покрытием, которая входит в ткани ротовой полости намного легче стандартной. Возрастает качественный уровень оказания медицинской помощи. Кроме того, использование этого шприца обещает экономическую выгоду российским клиникам. Мы произвели расчёты и выяснили, что подготовка металлического шприца к новому использованию, включающая расходы на растворы для промывки и стерилизации, обходится в 17 рублей. Готовый набор из одноразового шприца с иглой от ижевского производителя стоит 15 рублей, а если предприятие увеличит объёмы производства, то сможет снизить себестоимость одного набора. Таким образом, уже сейчас, перейдя с металлических шприцев на одноразовые ижевские, здравоохранение может экономить 2 рубля на одной процедуре анестезии. Мало? Но только в стоматологических клиниках Удмуртии проводится порядка миллиона манипуляций по обезболиванию в год. Это значит, что мы можем экономить 2 миллиона рублей ежегодно (а регион с большим числом жителей – гораздо больше). Кроме того, мы сможем отказаться от закупок за рубежом металлических шприцев – сейчас Россия тратит 2 миллиарда рублей в год на их приобретение в Германии, Италии, Пакистане. Эти деньги останутся в России. Так что изобретение ижевских производителей становится важным этапом в импортозамещении и реальной экономии в медицинской отрасли, поднимает значимость бренда «Сделано в Удмуртии».

Уникальными шприцами ижевского предприятия заинтересовались уже около 40 стран. В России безопасный и недорогой шприц пока используют преимущественно в частных клиниках и в государственных для оказания платных услуг, — чтобы ввести его в список расходных материалов, используемых в медицинском обслуживании по госгарантии, необходима инициатива Минздрава. Ожидая возможности поставлять шприцы во все клиники страны, предприятие работает на 10 процентах своей потенциальной мощности, но в любой момент готово развернуть производство.

Инвестиции в уникальность

Ещё одно уникальное производство в сфере медицины — фармацевтическое предприятие «Рестер» — действует в Удмуртии более 20 лет. На заводе с самого начала его работы выпускали инфузионные медицинские растворы, соответствующие мировым стандартам качества. ЗАО «Рестер» стал первым предприятием в стране, где для производства медицинских растворов применили упаковку из плёнки на основе полипропилена без ПВХ – облегчающую транспортировку и хранение препаратов, нетоксичную при переработке. С 2008 года по договору с компанией Fresenius Medical Care ЗАО «Рестер» начал производить растворы для перитонеального диализа. Ижевский завод до сих пор остаётся единственным предприятием в стране, производящим растворы для перитонеального диализа. Спрос на них огромен – пакеты с растворами «Рестер» поставляет во все регионы России, их используют в десятках клиник и специализированных диализных центров (в том числе в новом диализном центре, открытом в 2017 году в Ижевске и принимающем одновременно более 200 пациентов с заболеваниями почек). Чтобы обеспечить потребность медицинской отрасли в диализных растворах, предприятие работает на пределе своих мощностей, 24 часа в сутки, 365 дней в году. Но даже выхода на максимальную проектную мощность не хватает. В планах предприятия – строительство нового заводского корпуса, где можно было бы выпускать растворы для перитонеального диализа в инновационной двухкамерной упаковке. В ней глюкозный раствор будет отделён от остальных составляющих мембраной, что увеличит срок хранения препарата и повысит его качество.

Заместитель гендиректора предприятия RESTER Сергей Калинин говорит:

— Новый корпус завода – это новые рабочие места (нам потребуются 350—400 новых специалистов), новые контракты на поставку произведённых в Удмуртии препаратов, новые налоги в республиканский бюджет. Сегодня «Команда Удмуртии» ставит задачу привлечения инвестиций в республику. Наш завод – пример успешно реализованного проекта, созданного в Удмуртии при участии зарубежного партнёра. Строительство и оснащение нового производства потребует инвестиций в размере около 20 миллионов евро, — если проект будет осуществлён, республика получит чрезвычайно востребованное предприятие.

Ижевск — столица беспилотников

Около 8 лет назад группа из шести ижевских энтузиастов—авиаконструкторов в помещении в 15 квадратных метров начала выпуск беспилотных летательных аппаратов. К концу 2017 года выросшая из маленькой фирмы группа компаний «Беспилотные системы» занимала помещение 1400 квадратных метров, выпустила за год около 300 беспилотников, а в 2018 году планирует увеличить вдвое производственные площади и выпустить 450—500 беспилотных летательных аппаратов. Компания становится всё более крупным работодателем – за 2017 год на работу было принято 100 специалистов, сейчас штат составляет 270 человек, и впереди – новое расширение.

Все летательные аппараты, выпускаемые здесь — собственные разработки предприятия (здесь работают около 50 конструкторов, создающих новые модели беспилотных комплексов, как летательных, так и наземных). Более того, до 95% всех элементов беспилотных комплексов создаются на самом предприятии. Это не только вопрос престижа и чувства собственного достоинства (в том, чтобы создать продукт от начала до конца, есть особая профессиональная гордость), но и экономики, — не приходится переплачивать за импортные разработки. В результате предприятие успешно решает вопрос импортозамещения.

Уже несколько лет предприятие входит в тройку ведущих российских производителей беспилотных летательных аппаратов и продаёт их как в разные регионы страны, так и за рубеж, а по оказанию услуг на беспилотниках занимает первое место в России. Здесь с самого начала сделали ставку не только на конструирование и производство беспилотников, но и на их полное обслуживание. Сегодня около 80 самолётов «Беспилотных систем», сопровождаемых 150 операторами, ежедневно летает над разными регионами страны и за её пределами, и собранные данные подробно анализируются сотрудниками ижевского предприятия.

Основными покупателями оборудования и заказчиками услуг «Беспилотных систем» стали предприятия нефтегазовой отрасли, электроэнергетические компании, аграрные предприятия, лесные хозяйства, геодезические компании, национальные парки и заповедники, государственные структуры (в том числе МЧС, ФСБ, МВД). Прежде чем вывести новую модель на рынок, специалисты «Беспилотных систем» испытывают её в сложнейших погодно—климатических условиях – на ледовой базе в Борнео при температуре до —50 градусов, над горными районами на высоте 8 000 метров над уровнем моря, в жарком климате Латинской Америки. В итоге беспилотники предприятия имеют безупречную репутацию безотказных аппаратов.

Коммерческий директор группы компаний «Беспилотные системы» Александр Ушомирский говорит:

— Мы считаем себя участниками команды Удмуртии, поскольку вносим свой вклад в развитие республики. Создаём рабочие места, платим налоги, производим реальный продукт, обеспечиваем импортозамещение в востребованной во многих отраслях сфере услуг. На ПМЭФ—2018 мы будем рады стать одними из представителей Удмуртии и готовы к встрече с новыми партнёрами.

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Автор статьи

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