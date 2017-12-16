Уникальная технология
Семь дней в неделю, 24 часа в сутки на Ижевском заводе пластмасс не останавливается производство. Отсюда изолон в рулонах и листах, а также готовые товары, доля которых в общем объеме производства постоянно увеличивается, отправляются на предприятия автомобильной, нефтегазовой, мебельной, железнодорожной и строительной отраслей и в крупнейшие торговые центры страны, где нашу продукцию ценят за безупречное качество. Около 20 процентов продукции АО «Ижевский завод пластмасс» уходит на зарубежные рынки – в Германию, Италию, Испанию, Польшу, Турцию, а также в Беларусь, Украину, Молдову Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие страны Европы и Азии (завод неоднократно признавался лучшим экспортером Удмуртии).
− Наверное, кто-то до сих пор думает, что мы производим пластиковые тазы и ведра, но уже более тридцати лет с наших печей сходят совсем другие товары, - высокотехнологичные, отвечающие задачам XXI века, - говорит генеральный директор АО «Ижевский завод пластмасс» Игорь Барашенков.
Здесь давно освоили все этапы работы от переработки полимерных гранул в полиэтиленовую пленку до изготовления готовых изделий из сшитого пенополиэтилена с разными характеристиками и областями применения. В 1985 году предприятие получило от японских партнеров технологию вертикального вспенивания, по которой производятся наиболее востребованные на европейском рынке высокотехнологичные пены. Этой технологией не владеет больше ни одно предприятие в России. Свое преимущество ижевский завод использовал на все сто, научившись производить продукцию с уникальными свойствами буквально для всех сфер жизни – от повседневных мелочей до продукции государственного значения (не случайно предприятие имеет ряд престижных наград, в числе которых «Национальный знак качества» и «Бренд Удмуртии»).
Продукция для всех сфер жизни
Без преувеличения, с изолоном, произведенным в Ижевске, сталкивался каждый. Из него изготавливают упаковку (в том числе пищевую) и детские игрушки. В автомобилестроении он применяется для шумоизоляции салона (партнерами ижевского предприятия уже много лет являются автомобильные заводы и производители автокомпонентов). В строительстве изолон используется в межэтажных перекрытиях и как подложка под напольные покрытия и в качестве уплотнителей для окон. Дублированный алюминиевой фольгой, лавсаном (в таком варианте его тоже выпускают на ижевском заводе), изолон незаменим в саунах и системах «теплый пол» для сохранения тепла.
− Нередко строители, обманувшись тем, что изолон стал именем нарицательным, используют для тепло- и звукоизоляции продукцию других производителей, так называемый газовспененный полиэтилен или полипропилен, который по своим свойствам подходит только для упаковки, и остаются разочарованы результатом. Только применив на практике сшитый Isolon от АО «Ижевский завод пластмасс», они убеждаются, насколько это качественный, надежный, превосходно выполняющий свои задачи материал. Получив подтверждение, что Isolon «изолону» рознь, они работают уже только с нами. К сожалению, еще далеко не все строители разобрались в этом подвохе, - говорит исполнительный директор завода Константин Архипов.
С товарами из изолона знакомы все любители спорта и активного отдыха: АО «Ижевский завод пластмасс» выпускает для них коврики для йоги, гимнастики, стриппластики и аквааэробики, борцовские покрытия и маты для восточных единоборств, влагонепроницаемые коврики для досуга на природе, дублированные цветными пленками и тканями. Матами из изолона обшивают нижний уровень стен спортивных залов, добиваясь эффекта «мягких стен», что значительно снижает риск травм.
С 2005 года АО «Ижевский завод пластмасс» остается надежным поставщиком полиуретановых эластомеров для колесных пар железнодорожных вагонов нового поколения. Сейчас подвижной состав Российских железных дорог модернизируется (впереди - огромный объем работы, обновления ждет не менее 70 процентов вагонов российских железных дорог), и в каждом новом вагоне используются детали ижевского производства. Благодаря их применению новые вагоны могут брать больший вес (а это, в свою очередь, снижает себестоимость грузоперевозок). Разработки этого уникального материала с высочайшим запасом износостойкости завод осуществил самостоятельно, - здесь постоянно появляются и проходят все необходимые испытания новые виды продукции.
Константин Архипов говорит:
− ISOLON, который производит наш завод, - это настолько уникальный материал, что до сих пор невозможно обозначить все области его применения – они постоянно расширяются. Иногда новый способ использования подсказывают сами потребители. Известность получил эксперимент, который был проведен с изолоном нашего производства. Изобретатель изрезал его в мелкую крошку и использовал как наполнитель в костюме для зимнего экстремального отдыха. Благодаря свойствам изолона – легкости, гигроскопичности, теплопроводности – костюм получился термосберегающим (в нем было тепло даже при очень низких температурах), не утяжеляющим движения и непотопляемым – он как спасательный жилет держал человека на воде, в том числе в зимней проруби, не давая переохлаждаться. Думаю, для материала с такими свойствами перспективы огромные – на предприятии тоже постоянно разрабатываются новые конечные товары и полностью уникальные, и дублирующие подорожавшие из-за экономической ситуации товары европейских и азиатских производителей. Так что и в государственной программе импортозамещения мы участвует успешно.
Опыт, профессионализм и верность делу
Настоящее богатство предприятия - люди. С недавнего времени на АО «Ижевский завод пластмасс» ввели традицию проведения конкурсов профессионального мастерства и поощрения лучших в своем деле. Некоторым специальностям, востребованным на предприятии, не учат ни в одном учебном заведении России, и завод готовит специалистов самостоятельно (например, машинист печи вспенивания). За обучение второй профессии сотрудники получают материальное поощрение. Высокого профессионализма они достигают благодаря многолетнему опыту.
− Когда я пришел на завод в 2005 году, то был поражен отсутствию текучки кадров: многие люди работают здесь десятилетиями, едва ли не у 70 процентов сотрудников запись о работе на нашем предприятии – единственная в их трудовых книжках. Это выдающийся по стабильности, профессионализму и верности своему делу коллектив, - подчеркивает Константин Архипов.
Учитывая непростую ситуацию в экономике России в последние годы и для сохранения коллектива и выпускаемых объемов, а также с целью снижения издержек на предприятии в прошлом году провели реструктуризацию служб и оптимизацию численности. Укоротились цепочки принятия решений, благодаря чему реакция на запросы рынка и сроки выполнения заказов стали более оперативными. У персонала выросла заработная плата.
Здоровье и красота
Здоровье сотрудников завод ставит во главу угла, а залогом доброго самочувствия становится спорт (кроме того, он объединяет людей, дает им новые стимулы). Ежегодно проводится заводская спартакиада: каждый месяц посвящается определенному виду спорта. Здесь регулярно проходят спортивные праздники, куда сотрудники идут с семьями: для детей организованы отдельные спортивные игры. Каждый квартал футбольные команды, составленные из подразделений завода (в том числе и команда администрации), сходятся в матчах за кубок предприятия. Для высокого качества матчей и хорошего настроения людей в отличном состоянии поддерживается и стадион на территории предприятия.
Уже несколько лет завод является официальным партнером Российской Федерации стрельбы из лука. Профессиональным спортсменам оказались полезны изолон-блоки, которые на предприятии производят из отходов производства, дробя их предварительно в крошку. Обычно блоки используются в строительстве - для утепления фундамента и подкровельного пространства, но однажды лучники и арбалетчики обнаружили, что эти блоки идеальны и долговечны в качестве мишеней.
Большое внимание на предприятии уделяется культуре производства. Начиная с весны территория предприятия превращается в цветник – на многочисленных клумбах, оформленных со вкусом и изобретательностью, высажены десятки сортов цветов и декоративных растений. С 2001 года предприятие неизменно побеждает в конкурсе «Ижевск – цветущий город».
Масштабные цели
Научившись работать в кризис, к юбилею завод подошел со здоровыми амбициями и планами на будущее. Объем производства за 9 месяцев 2017 года увеличился на 15 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, - это произошло за счет расширения ассортимента и благодаря появлению новых покупателей. Открывая новую страницу истории предприятия, которая начинается в юбилейный год, генеральный директор АО «Ижевский завод пластмасс» Игорь Барашенков говорит:
−От всего сердца поздравляю коллектив завода с 45-летием предприятия. Уверен, что каждый из сотрудников, как и я, горд причастностью к истории этого уникального завода. В связи с юбилеем я желаю всем мастерам своего дела, работающим здесь, благополучия, здоровья, семейного счастья. Мы будем держать курс на инновационное развитие предприятия, на поиски новых сфер применения изолона. Уверен, что к следующему юбилею завод придет с новыми достижениями.
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