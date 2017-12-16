13 декабря, в Ижевске состоялось второе заседание второй сессии Государственного Совета Удмуртской Ре...

14-15 декабря 2017 года в столице Удмуртии состоится форум для представителей малого и среднего бизне...

Более трех тысяч железнодорожников собрались в конце ноября в Москве. Железная дорога, как «государст...