Приветствие от Президента России Владимира Путина, адресованное лыжникам, зачитал со сцены руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики Сергей Смирнов. Президент упомянул в приветствии возможность на «Лыжне России» стартовать вместе профессионалам и любителям. Подтверждение этим словам было на сцене и в двух—трёх метрах от неё. Четырёхкратная олимпийская чемпионка Галина Кулакова, двукратная олимпийская чемпионка Тамара Тихонова, серебряный призёр Олимпиады Владимир Никитин, известная лыжница Нина Парамонова фотографировались со всеми желающими любителями лыжного спорта. Правда, чемпионки в основном ходили без лыж. Сергей Смирнов тоже пообещал пробежать дистанцию только в будущем году. - Не забывайте доходить до финиша, — напутствовала лыжников Галина Кулакова. Председатель Городской думы Ижевска Олег Гарин сказал о том, что в столице Удмуртии с удовольствием поддерживают проведение «Лыжни России». Огонь соревнований зажёг в чаше стадиона Владимир Никитин.
С утра, до российского старта, здесь же состоялись лыжные гонки в зачёт Универсиады Удмуртии. Среди юношей—студентов первое место заняла команда Ижевской сельскохозяйственной академии. Кстати, ректор академии Александр Любимов был здесь же на лыжах и в форме сочинской Олимпиады. Как раз исполнилось пять лет со дня открытия Олимпиады в Сочи. Среди девушек победу одержали студентки УдГУ. Студенты, немного отдохнув, пробежали и дистанцию «Лыжни России». Павел Усеев из ИжГСХА к победной медали универсиады добавил серебряную медаль в гонке среди юношей на «Лыжне России», а первым финишировал Никита Кашин из школы биатлона. Соперничество биатлонистов и лыжников мы традиционно наблюдаем на этих российских соревнованиях. Вот и среди девушек первой финишировала на дистанции в пять километров Алина Зеленина из школы биатлона.
Лыжники взяли своё на главной 10—километровой дистанции. Сразу 11 спортсменов держались в лидирующей группе почти всю дистанцию. Затем олимпиец Константин Главатских сделал рывок, и за ним удержались только трое соперников. Главатских финишировал первым, но вместе с ним на финишной прямой были Равиль Валиахметов (серебро) и Денис Филимонов (бронза). Быстро отдышавшись, Константин Главатских ещё успел сбегать в судейскую коллегию, чтобы взять и принести чип для Оксаны Главатских. Да, этот чип понадобился для того, чтобы электроника определила, кто же вперёд пересёк линию финиша в борьбе за третье место. Бронзовым призёром стала Дарья Белослудцева (Кезский район), а Оксана Главатских – на четвёртом месте. В борьбе за первое место фотофиниш не понадобился. Снежана Иванова (Можгинский район) явно была первой, а серебряная медаль – у Дарины Лекомцевой (Игринский район). То есть спортсменки готовы к республиканским зимним сельским играм.
Одним из первых на лыжной базе я увидел призёра Паралимпийских игр Владимира Кононова, а позднее увидел команду будущих паралимпийцев. Они преодолели дистанцию наравне со всеми. Соперничество с профессионалами имеет интересные нюансы. Например, одна из лыжниц—журналисток Валентина Емельянова обогнала в ВИП—забеге Тамару Тихонову и этим ограничилась. Не стала выходить на дистанцию пять километров, хотя планировала бежать именно «пятёрку». Главный судья Вячеслав Пушкарев в этот раз согласился с наименьшей дистанцией за всю историю ВИП—забегов. Участники сделали полукруг даже не заходя в гору лыжного стадиона.
Доводилось мне видеть в прошлые годы, как 14 тысяч лыжников собирались в поле у Ижевского автозавода. Именно там дважды выигрывала на «Лыжне России» гонки в возрасте школьницы Ульяна Кайшева (сейчас она в сборной России по биатлону). В этот раз самый дорогой приз (телевизор) разыгрывался в лотерею. Он достался лыжнице с Ижевского радиозавода Татьяне Кондаковой. На радиозаводе всегда работал спортивный народ.
Самыми опытными участниками были названы Светлана Бушкова (клуб любителей бега «Италмас») и Валерий Мурин. Не успел я увидеть, как у Светланы с техникой лыжного хода, но в том, что Бушкова в беге на длинные дистанции многих оставит позади, я не сомневаюсь. «Лыжня России» – это прежде всего единство праздничного настроения всех лыжников. Будем ждать нового старта и новинок в его организации. Открытие новых вакскабин (оно тоже состоялось 9 февраля) на комплексе Галины Кулаковой будет способствовать притоку лыжников, которые со временем могут стать и профессионалами или просто здоровыми людьми с активной жизненной позицией.
Фото Сергея РОГОЗИНА
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.