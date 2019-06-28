Всего по Удмуртии в 2019 году в национальный проект включён 91 объект, включая светофоры и камеры фотовидеофиксации, в том числе 79 объектов ремонта покрытия протяжённостью 134,5 км. В Ижевске в этом году будут отремонтированы 27 участков автомобильных дорог и 25 участков тротуаров. На такое обновление полотна будет потрачено более 455 млн рублей. Сегодня в работе находится 17 объектов.
Ремонт по гарантии
Для того, чтобы дороги служили долго, важно проверять качество их строительства. К тому же делать это нужно не только при приёмке работ, но и в течение всего гарантийного срока – он составляет 4 года. Сегодня в столице Удмуртии на гарантийном периоде находятся 97 объектов улично-дорожной сети за 2016-2018 годы – это порядка 1 750 тыс. кв. м.
С апреля по май специальная комиссия обследовала 43 участка дорог, отремонтированных в 2018 году, и выдала 158 требований на устранение выявленных замечаний. По этим объектам подрядчики устранили все замечания, за исключением одного – на ул. Буммашевской. За июнь комиссия проверила 37 участков дорог, отремонтированных в 2017 году. Сейчас там ведутся работы по устранению 31 замечания.
Чаще всего на дорогах возникают поперечные трещины, выбоины и просадки колодцев. Так, были обнаружены нарушения асфальтового покрытия на ул. 10 лет Октября, ремонт которой провели в прошлом году. Дефекты подрядчик устранил к 14 июня, сейчас сдаётся документация. Здесь за счёт подрядной организации было заменено 14 500 кв. м из 55 000 кв. м отремонтированного полотна. Старое покрытие было срезано и уложена новая асфальто-бетонная смесь. После подписания акта о приёмке гарантийных работ на дорогу нанесут разметку.
Как отметил председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев, сейчас нужно уделить внимание объектам, сданным несколько лет назад. Его поддержал Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семёнов:
– Приоритет работы на сегодня – обследование участков, которые были отремонтированы в 2016 году, потому что в следующем году их гарантийный срок истекает. Важная задача поставлена Президентом страны – нужно не только выполнить качественно работу, но и проследить на всём протяжении гарантийного срока то, каким образом работы были выполнены, а если есть какие-то замечания, то оперативно выдать подрядчику предписания для их устранения.
Обеспечить безопасность
В контроле соответствия выполняемых работ техническим нормам также активное участие принимают общественники. Их привлекают при составлении актов обследования, выявлении дефектов и при подписании актов выполненных работ. На одном из объездов Главой регионального отделения ОНФ было предложено демонтировать автомобильную стоянку в зоне пешеходного перехода на улице Барышникова. На этом участке в текущем году было отремонтировано дорожное полотно протяжённостью 1,5 км – затрачено порядка 19 млн рублей. Также в целях отвода дождевых вод с проезжей части в двух местах обустроены водосбросы. Ремонт сделали, но повышенная аварийная ситуация сохранялась.
– По предложению общественной организации мы ликвидировали несанкционированную автопарковку, которая размещалась прямо на пешеходном переходе, и вместо неё обустроили газон. Из-за оставленных автомобилей не было видно людей, готовящихся перейти дорогу. К тому же, рядом находится школа № 76 и её ученики здесь частые пешеходы, – объяснил ситуацию Евгений Бунтов, замначальника Службы благоустройства и дорожного хозяйства Ижевска.
Также по просьбам граждан совместно с ГИБДД и УБТ во время ремонтных работ на улице сделали ещё один пешеходный переход – оборудовали дорожными знаками и искусственной неровностью. Здесь важна безопасность для всех участников дорожного движения.
Этот участок дороги планируют принять до конца июня. Однако во время проверки поступили ещё предложения от жителей. На одной стороне дороги разрушился бордюрный камень, а новый не установили. Из-за этого во время дождя вся грязь и мусор сливается на новое дорожное полотно. Ярослав Семёнов поручил исправить этот момент и установить бордюры в рамках существующего контракта или по отдельной процедуре.
Ещё один объект, который прошёл проверку, – участок дороги на улице им. Надежды Курченко, которая связывает две магистрали города – ул. Союзную и Молодёжную. На участке заменили дорожное покрытие, обустроили тротуар. Стоимость работ составила порядка 12 млн рублей. Однако, при выполнении работ были обнаружены нарушения. Благодаря системе контроля качества видеокамеры на дорожной технике зафиксировали, что подрядная организация, не успев выработать объём смеси, выполнила работы в дождь. Поэтому было выдано требование по перекладке дорожного покрытия – заменили около 700 кв. метров. Сегодня дорога находится в высокой степени готовности. Отобраны керны на тротуаре, по результатам анализа будет принято решение о приёме данного участка.
От дорог к тротуарам
Во время объезда Ярослав Семёнов акцентировал внимание на том, что необходимо ремонтировать не только дороги, но и тротуары. По его словам, в будущем году в этом направлении планируется масштабная работа по всему Ижевску.
– В 2018 году на ремонт улично-дорожной сети Ижевска был выделен почти 1 млрд рублей, в 2019 году – больше 400 млн рублей, в следующем году будет как минимум такая же сумма, но при этом мы ни в коем случае не должны забывать про пешеходов. До этого в национальном проекте деньги на тротуары были предусмотрены в меньшем объёме, чем на само дорожное покрытие, поэтому мы будем направлять дополнительные республиканские средства Ижевску и другим муниципальным образованиям Удмуртии, –рассказал Председатель Правительства Удмуртии.
В каждом муниципальном образовании подготовлены списки тротуаров, требующих ремонта. Как рассказал Ярослав Семёнов, по предварительным расчётам только в Ижевске на замену всей сети тротуаров требуется порядка 800 млн рублей.
– Сейчас совместно с муниципальным заказчиком и Министерством транспорта и дорожного хозяйства будем анализировать эту работу, рассмотрим изменение улично-дорожной сети с точки зрения пропускной способности тротуаров. После этого будем защищать перед Главой Удмуртии программу ремонта тротуарной сети – в первую очередь в Ижевске, а потом и в других муниципальных образованиях, – отметил он. Возможность выделения средств на ремонт тротуаров будут рассматривать из несколько источников: в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по наказам депутатов Городской думы, из дорожного фонда города и из республиканского бюджета в качестве субсидий.
Справка «УП»
Сегодня 36 % от общего объёма ремонтных работ 2019 года на дорогах Удмуртии уже выполнено. 27 объектов находятся в последней стадии готовности, до конца месяца будут сданы 47 объектов – это около 50 % от общего числа. Все работы будут выполнены до 1 сентября.
Предварительный список ремонта региональных трасс Удмуртии на 2020 год в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
Общая протяжённость порядка 80 км
Южная агломерация
Алнаши – Грахово (два участка)
Кизнер – Грахово (два участка)
Ижевская агломерация
Ижевск – Ува (продолжение работ)
Нылга – Вавож
Малая Пурга – Нижнее Кечево (продолжение ремонта)
Можга – Вавож
Ижевск – Якшур-Бодья
Якшур-Бодья – Шаркан – Петуньки
Объездная с. Селты
Северная агломерация
Глазов – Яр – Пудем (два участка)
Игра – Глазов
Дебёсы – Кез
Игра – Красногорское (два участка)
Яр – Укан – Юр
Бурино – Чепца – Полом – Кез
Кез – Пужмезь – Чепца
ЦИФРЫ
Финансирование ремонтных работ по нацпроекту в 2019 году – 1704,6 млн руб. Из них направлено:
– на республиканские дороги – 1016,5 млн руб.
– на дороги местного значения – 628 млн руб.
– на организацию независимого строительного контроля – 30 млн руб.
– на приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 30 млн руб.
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