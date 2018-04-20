Школьники в синих жилетках с надписью «Волонтёр» достают канцелярские ножи и резиновые перчатки: можно начинать борьбу с несанкционированной расклейкой. Глава города Юрий Тюрин заранее благодарит ребят:
– Надеюсь, что при виде вашей безвозмездной помощи у людей проснётся совесть. Нельзя пакостить в городе, в котором ты живёшь. С вашей помощью мы победим эту напасть.
Юрий Тюрин лично отскоблил объявление с дорожного знака. Глава города отметил, что эта работа сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Волонтёры обходят дома, столбы и даже мусорные баки и соскабливают расклейку. «Помощь наркозависимым…», «Куплю…», «Продам», – обрывки объявлений падают в мусорные мешки.
– Мы хотим, чтобы по городу было приятно гулять, – говорит доброволец Артём Бабушкин. Он очень любит Ижевск и не собирается уезжать отсюда на учёбу. – Объявления портят облик города, поэтому я предпочитаю помогать Ижевску, а не просиживать штаны на диване.
У волонтёров наполеоновские планы на этот год. Анна Пестерева, координатор проекта «За красивый Ижевск» штаба «Ижволонтёр», отмечает:
– Мы хотим добраться до самых отдалённых мест. Сегодня мы работаем в городке Металлургов, собираемся поработать в Ленинском районе. В городке Машиностроителей просто ужасная ситуация. В центре чистки проводятся часто, и клеят объявления уже реже. Радует, что при виде нашей работы к нам присоединяются горожане.
Однако недобросовестные жители находят новые способы разместить незаконную рекламу. Буквально через дорогу волонтёры замечают табличку на дереве, прибитую гвоздём. Мальчики пытаются залезть на дерево и снять объявление. Их останавливает координатор: – С вами может что–то случиться. Давайте мы просто сфотографируем табличку, а потом её снимут профессионалы.
Объявления не только уродуют город, но зачастую и обманывают горожан. Граждане, обратившиеся по таким объявлениям, часто получают некачественные услуги.
– Добросовестному бизнесу такая реклама не нужна, – уверен Юрий Тюрин. – Для рекламы есть легальные способы, которые ненамного дороже. Очисткой города от самовольно размещённых объявлений ежедневно занимаются городские службы и предприятия, такие, как Ижевские электрические сети, Горсвет, ИжГорЭлектроТранс, управляющие компании. Телефоны из несанкционированных объявлений подключают к системе «автодозвон». Абоненту таким способом сообщают, что он нарушил правила благоустройства города. К сожалению, службы не справляются с объёмом работы, и нам нужна помощь горожан.
О размещении несанкционированных объявлений можно сообщить по телефону 41–43–11 или на сайте izh.ru через сервис «Сделаем Ижевск лучше».
В ТЕМУ
Правилами благоустройства города Ижевска запрещается производить самовольное размещение афиш, объявлений, вывесок, агитационных материалов на деревьях, остановочных пунктах, рекламных конструкциях. Управлением муниципальной милиции телефонные номера, указанные в таких объявлениях, подключаются к системе «Автодозвон», которая в автоматическом режиме сообщает абоненту о нарушении. Телефонные звонки поступают до тех пор, пока нарушение не будет устранено.
С начала 2018 года к системе «Автодозвон» подключены 785 телефонных номеров, привлечены к административной ответственности 59 правонарушителей.
Размер штрафов – для физических лиц от 1 000 до 3 000 рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц – от 15 000 до 50 000 рублей.
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