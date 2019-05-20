Основная волна единого госэкзамена стартует через 20 дней. Можно ли избежать ошибок, на которых выпускники «спотыкаются» каждый год? «РГ» вместе с экспертами расставляет главные акценты в ЕГЭ-2019.
Напомним: русский язык и математику сдают абсолютно все выпускники – в этом году их около 700 тысяч. Это обязательные экзамены, без положительной оценки на которых аттестат просто не выдадут. Среди ЕГЭ по выбору самый популярный предмет у школяров – обществознание. Его будут сдавать более половины выпускников.
Пишем правильно
Работа по русскому рассчитана на 3,5 часа. Для того чтобы получить аттестат, нужно набрать минимум 24 балла. В вузах (а этот предмет нужен для поступления на любую специальность) «проходная» планка выше, хотя и ненамного – 36 баллов. Но в реальности, чтобы попасть на бюджет в большинство университетов, надо «заработать» не менее 60 баллов и выше.
Невероятно, но факт: по оценке экспертов, большая часть ошибок, с которыми одиннадцатиклассники приходят на ЕГЭ, родом из 6-7 классов. Рекорд по неграмотности бьёт употребление -Н- и -НН- . Поэтому перед экзаменом обязательно нужно повторить их правописание в разных частях речи.
Штампованный - проштамповано, жареный - прожаренный - жаренный на масле... По статистике, на этом задании (№ 15) «спотыкаются» примерно 35 процентов выпускников. Сложное предложение тоже вызывает трудности. Путаются в постановке запятых примерно 40 процентов «егэшников». И примерно каждый четвёртый ошибается в правописании корней с чередованием: гар/гор, клан/клон, бер/бир – вариантов много. И это несмотря на то, что учителя твердят про корни чуть ли не все одиннадцать лет школы...
– С одной стороны, многим кажется несложным вставить гласную в корне, гласную или согласную в приставке, суффиксе и окончании, – рассказал «РГ» учитель русского языка и литературы международной квалификации, эксперт Обрсоюза Роман Дощинский. – С другой, в этом году задания орфографического блока существенно изменились. В них могут появиться более длинные и сложные с точки зрения написания слова. Но все трудности преодолимы.
Как оказалось, с ударениями у тех, кто завтра выйдет из школы, тоже не всё гладко. И это не только классические «звОнит» и «звонИт». «ОбодрИть, сОгнутый, мозАичный, нарвалА, послАла...» Где ошибка? С ходу и без подготовки ответит далеко не каждый... Лучше потренировать ударения с помощью словарика.
В целом первая часть экзамена по русскому языку содержит 26 заданий с кратким ответом. Вторая часть ЕГЭ по русскому – сочинение: оно традиционно считается самым сложным. К тому же сейчас существенно изменилось. Теперь выпускники должны серьёзно поработать с незнакомым текстом, который будет им предложен. Ссылаться или не ссылаться на другие литературные источники – это право выпускника. Но «домашние заготовки» и шаблоны теперь точно не пригодятся.
– Пожалуй, это самое главное новшество, – считает Роман Дощинский. – Какой совет ребятам? Для начала нужно выбрать проблему. Даже если вам кажется, что проблемы в тексте нет, её нужно постараться сформулировать. Затем следует её прокомментировать, используя два примера из текста. Наконец, указать связь между этими примерами – противопоставление, следствие, обобщение... Именно потому, что выпускники решают сразу несколько задач, сочинение – это самый сложный вид работы для них.
Необходимо внимательно оформлять ответы, чтобы избежать технических ошибок. Первую часть работы проверяет машина. И если выпускник думает правильно, но, допустим, ставит лишний пробел между словами или «криво» рисует цифру «семь», то теряет баллы буквально на пустом месте.
Решать ушли на базу
Базовую математику сдают более 300 тысяч выпускников – будущие филологи, журналисты, юристы... Им нужно решить 20 заданий за три часа. Оценивается «база», в отличие от других ЕГЭ, по пятибалльной шкале. Кстати, для аттестата достаточно «тройки».
– Базовый уровень – это так называемая математика для жизни, которая нужна каждому. Нужна, чтобы быть успешным в современном цифровом мире, – говорит директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. – Выбор оптимального варианта, чтение графиков, диаграмм, работа с таблицами, с расписаниями – все эти задачи есть в базовом экзамене.
На что здесь обратить внимание? В первую очередь, нужно правильно читать условие. Каждый год десятки тысяч ребят решают, казалось бы, «правильно», но вовсе не ту задачу, которая дана. И получают за неё в итоге «законный» ноль... Второе – не спешите и не считайте в уме. Оперировать двузначными, трёхзначными числами, правильно их делить, умножать лучше на черновике.
По оценкам экспертов, с трудом выпускникам даются и элементы матанализа: меньше половины могут по графику функции дать характеристику её производной (задание № 14). Здесь же – логарифмические неравенства (№ 17) и все, что связано с геометрией (планиметрия – № 8, 15, стереометрия – № 13, 16). Совет первый: решайте задачи «блоками». Сначала те, в которых уверены, затем все остальные.
Совет второй: напишите на черновике все свои рассуждения, перепроверьте ответ и только тогда заносите в бланк. Совет третий: посмотрите заранее справочные материалы, они есть в демоверсиях на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ). Там, например, будут указаны формулы площадей фигур, поверхностей и объёмов тел. Эти же материалы будут доступны в бланке заданий на экзамене. То есть это реальная подсказка, которая поможет. Если посмотреть её заранее, то можно успеть потренироваться правильно её использовать.
Математика в профиль
Профильный экзамен по математике в этом году выбрали более 400 тысяч человек. То есть даже больше, чем «базу». Всё больше ребят сознательно выбирают профессии, где нужна серьёзная математика: «профиль» требуют и в медицинских, и в экономических, и в инженерных, и в педагогических вузах. Минимальный балл для поступления – 27.
В этом экзамене никаких подсказок и справочных материалов не будет. Максимум, что разрешат, – пользоваться линейкой. Всего 19 заданий. На всю работу даётся почти четыре часа. Здесь геометрия – тоже слабое звено. Подсказка такая же: сначала всё рисуем и решаем на черновике, стараемся визуализировать задачу. На чём ещё «спотыкаются» выпускники, решающие «профиль»? Например, «экономическая» задача под номером 17. Эксперты уверяют – никаких специальных знаний экономики она не требует. Всё, что поможет её решить, есть уже в самом условии. По нему нужно постараться составить математическую модель и решать получившееся уравнение/систему неравенств...
Сложности у большинства ребят вызывает решение тригонометрического уравнения (задание № 13): со средним уровнем подготовки с ней справляются всего 7% выпускников.
– Самый неэффективный способ подготовки –- прорешивание вариантов. К сожалению, этим грешат многие ученики. Да и, чего греха таить, ряд учителей, – говорит Иван Ященко. – Повторение должно быть тематическое. И если уж прорешиваете варианты, то лучше делать это тематическими блоками, делая акценты на те задачи, которые получаются, и на те, которые вы точно планируете решить на экзамене. Некоторые задачи стоит сразу заранее пропускать и особо их не разбирать.
Почему? Скажем честно: сдать профильную математику на максимальный балл сможет далеко не каждый выпускник. Поэтому нужно реально рассчитывать свои силы. Например, в МФТИ средний балл в прошлом году был 96. То есть ребята, которые нацелились на этот вуз, должны реально готовиться решить каждую задачу. А в Московский государственный технический университет гражданской авиации средний балл по итогам прошлого года – 66.
Популярное обществознание
В этом году сдавать экзамен по обществознанию решили более 380 тысяч человек. С результатами ЕГЭ по этому предмету выпускник может подать документы одновременно и на экономиста, и на юриста, и на туризм. И ещё на парочку других направлений. У многих логика простая: куда пройдёт по конкурсу – туда и поступит.
Но в итоге до «тройки» не дотягивает почти каждый шестой. Почему так много двоечников? Некоторые ребята считают, что обществознание можно сдать легко, толком не готовятся. На самом деле ЕГЭ по обществознанию – сложный экзамен. Всего в работе 29 заданий. Девять из них – с развёрнутым ответом. Вот список тем, которые точно надо повторить: виды потребностей, методы научного познания, виды культуры и типы обществ, факторы производства и виды инфляции, типы безработицы и типы политического лидерства...
Многие выпускники не понимают смысла таких понятий, как «гуманизм», «патриотизм», «гражданственность», не знают основы конституционного строя, путаются в названиях высших государственных органов России. Самая распространённая ошибка: «Правительство РФ принимает законы», «Высший орган законодательной власти – Правительство РФ».
Правовые темы – тоже в фокусе. И тут эксперты советуют обращаться не к учебникам, которые могут устареть, а напрямую к документам: Конституции, гражданскому, налоговому, уголовному кодексам.
Ну и самый частый вопрос, который задают выпускники: по какому плану писать мини-сочинение? Ответ экспертов ФИПИ: не нужно использовать клише и шаблоны ответов (цитируя «золотые»/«платиновые» готовые сочинения, ученик рискует получить 0 баллов).
Оптимальная структура сочинения содержится в самой формулировке задания: одна или несколько основных идей; ключевые понятия для раскрытия; логические рассуждения, подтверждённые примерами; выводы. И уж точно не нужно начинать сочинение со слов «Социология/политология/экономика – это наука о...».
Как, когда и кому подавать апелляцию
При нарушении порядка проведения ЕГЭ апелляцию нужно подать в день экзамена, не покидая экзаменационный пункт.
Если ты не согласен с выставленными баллами, апелляцию надо подавать в течение двух рабочих дней после объявления результатов. Заявление пишется на имя директора школы. О чём нужно помнить? Результат не обязательно станет выше: его могут пересмотреть и в сторону уменьшения баллов.
Можно ли взять на оспаривание результата экзамена своего репетитора? Можно. В Порядке проведения государственной итоговой аттестации говорится о том, что на апелляции могут присутствовать не только участники экзаменов, но и их законные представители. Доверенность на репетитора должна быть оформлена нотариально.
Что делать с «двойкой»?
В прошлом году «дотянуть» до минимального балла в ЕГЭ по русскому языку не смогли меньше одного процента выпускников. Базовую математику «завалили» около двух процентов. Что делать в случае фиаско? Если «неуд» только по одному обязательному предмету, то его разрешат пересдать в резервные сроки летом. Причём если один из этих обязательных предметов – профильная математика, то её можно заменить в резервный срок на более лёгкую «базу».
Что делать, если и со второго раза сдать не получилось? Или «неуд» сразу по двум обязательным предметам? Есть шанс пересдать русский с математикой и всё-таки получить школьный аттестат в сентябре 2019 года. Предметы по выбору в этом году пересдать уже не дадут.
Эксперты советуют: как хорошо сдать экзамен
– Сосредоточься. После заполнения бланков постарайся забыть про окружающих. Следи за временем.
– Пропускай трудные или непонятные задания. Помни: в тексте всегда найдутся вопросы, с которыми ты обязательно справишься.
– Читай задание до конца.
– Исключай. Многие задания можно решить быстрее, если не искать сразу правильный вариант, а сначала исключать те, которые точно не подходят.
– Запланируй два круга. Рассчитай время так, чтобы за две трети всего времени пройтись по всем лёгким заданиям (первый круг). Тогда успеешь набрать максимум баллов на этих заданиях, а потом спокойно вернуться к трудным, которые вначале пришлось пропустить (второй круг).
– Проверь. Оставь время для проверки работы, чтобы успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.
Ксения Колесникова
«Российская газета - Федеральный выпуск» № 97 (7855)
Инфографика «РГ» / Леонид Кулешов / Ксения Колесникова Образование ЕГЭ в России
https://rg.ru/2019/05/06/ege-bez-mifov-chto-nuzhno-znat-kazhdomu-vypuskniku.html
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