К акции, приуроченной ко Дню Волги, присоединились уже 79 педагогов республики....

7 мая в Удмуртская Республика присоединилась к Всероссийской исторической акции «Диктант Победы», пос...

Свыше 10 тысяч детей в Удмуртии используют электронные сервисы в начальной школе...