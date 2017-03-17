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Сдача ЕГЭ в 2017 году начнется с экзаменов по географии и информатике

17 марта
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I (2) Сдача ЕГЭ в 2017 году начнется с экзаменов по географии и информатике

Экзамен пройдет по этапам

Минюст РФ зарегистрировал приказы Минобрнауки России, утверждающие расписание проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ) в 2017 году.

В соответствии с расписанием экзамены в 2017 году будут проведены в три этапа: досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский).

Досрочный этап ЕГЭ в 2017 году пройдет с 23 марта по 14 апреля. Основной – с 29 мая 2017 года по 1 июля. Начнутся досрочный и основной периоды ЕГЭ в 2017 году с экзаменов по географии и информатике и ИКТ.

Выпускники 2017 года, получившие неудовлетворительные результаты по двум обязательным учебным предметам (русскому языку и математике), либо получившие повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в резервный день, получат возможность участвовать в ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня в дополнительный (сентябрьский) период – с 5 по 16 сентября.

ОГЭ для выпускников 9-х классов также пройдет в три этапа: досрочный – с 20 апреля по 6 мая, основной – с 26 мая по 29 июня и дополнительный (сентябрьский) – с 5 по 22 сентября.

Как и в прошлом году, в 2017 году в расписании наряду с резервными днями для проведения экзаменов по отдельным учебным предметам предусмотрен дополнительный резервный день для экзаменов по всем предметам.

Фото: vneurochka.ru

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