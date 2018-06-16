Исправить ситуацию должны подготовленные Минстроем РФ поправки в правительственные акты, касающиеся предоставления коммунальных услуг в многоквартирные дома. В документе, который сейчас проходит процедуру согласования и в ближайшее время будет внесён в Правительство РФ, прописаны специальные формулы, с помощью которых жильцы, наконец, смогут платить за отопление не по общедомовым, а по своим личным приборам учёта. По мнению заместителя министра строительства и жилищно – коммунального хозяйства РФ Андрея Чибиса, предлагаемая норма позволит потребителям экономить на отоплении до 40 процентов.
– По опыту, при установке общедомового погодного регулирования или индивидуального теплового пункта экономия всего дома на плате за тепло составляет порядка 40 процентов. Но каждый из нас привык к своему температурному режиму. Кто – то готов платить больше, чтобы в квартире было 30°С, а кому – то достаточно 18 – 20°С. Но при этом многоквартирный дом – это единый объект и, например, полностью перейти на индивидуальный учёт было бы несправедливо. Даже если полностью перекрыть отопление в отдельной квартире, её будут обогревать соседние. Поэтому мы предложили компромиссный алгоритм расчёта, который, с одной стороны, учитывает общее потребление дома, а, с другой, позволяет конкретному потребителю экономить, – пояснил Андрей Чибис.
Согласно проекту постановления, если в доме установлены индивидуальные приборы учёта или как минимум в 50 процентах квартир имеются специальные распределители, то дом сможет перейти на комбинированную оплату тепла. Собственники будут платить или с учётом личного потребления, или по специальной формуле.
– Если учесть, что у нас в квартирах зимой может быть разная температура – кто – то держит окна открытыми, а у кого – то полы с подогревом, переход на расчёт платы за отопление по индивидуальным счётчикам учёта выглядит разумным, – считает главный государственный жилищный инспектор Удмуртии Марат Исмагилов. – В теории владельцы индивидуальных тепловых счётчиков, как только их можно будет использовать при расчёте квартплаты, смогут получить заметную экономию в средствах. Но в постановлении правительства есть один важный нюанс, который необходимо помнить при переходе на индивидуальный учёт потребляемой тепловой энергии. Правило «сколько потребил – столько и заплатил» справедливо лишь отчасти. Нужно быть готовым к тому, что в вашей платёжке будут две строки оплаты за тепло: показания индивидуального счётчика в квартире плюс ваша доля в общем объёме всех теплопотерь дома.
Поясним на примере. Например, в каждой квартире установлены индивидуальные приборы учёта тепла. Дом очень тёплый, квартира – не угловая. Кроме того, жилец установил пластиковые окна и хорошие двери, поэтому почти всю зиму ставит регулятор на радиаторе на минимальную температуру, только когда очень холодно – на максимум. В результате получает существенную экономию на тепле. Его, конечно, это не может не радовать. Но в платёжке есть ещё одна строка – тепло ОДН (общедомовые нужды). Это то, что ушло на обогрев подъезда. И на этот платёж он никак повлиять не сможет.
При этом, как считает эксперт, не стоит рассчитывать на то, что после принятия постановления жильцы начнут массово устанавливать в своих квартирах теплосчётчики. Дело в том, что россияне стали заложниками централизации, и в старых домах вопрос с индивидуальными приборами учёта тепла никогда не будет решён.
– В новостройках разводка отопления сразу делается таким образом, что система теплоснабжения квартиры имеет один вход и один выход. То есть достаточно поставить один счётчик и списывать с него показания. Между тем в нашей стране более 90 процентов жилого фонда имеют вертикальную разводку, то есть трубы от батарей идут снизу вверх, поэтому счётчик придётся ставить на каждый стояк. А их, в зависимости от количества комнат, может быть и два, и три и даже пять. Понятно, что окупаемость такой «переделки» выходит за пределы нескольких десятков лет, – подчеркнул Марат Исмагилов.
Цифру в первой графе за отопление благодаря индивидуальным счётчикам удалось снизить, а вот от отопления ОДН избавиться не получилось.
Между тем
В стране могут ввести новые льготы при оплате ЖКУ. Так, на рассмотрение Госдумы РФ внесён законопроект, предлагающий отменить для малоимущих, инвалидов и ветеранов повышающий коэффициент к нормативам по оплате коммунальных услуг из – за отсутствия счётчиков.
Сейчас для россиян, которые проживают в многоэтажках и не установили счётчики, применяется повышенный коэффициент при расчёте цены коммунальных услуг. Эта мера, по замыслу властей, должна стимулировать граждан к установке, ремонту и замене счётчиков. Поправки в Жилищный кодекс отменяют повышающие коэффициенты для малоимущих, инвалидов, участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших участников ВОВ и ветеранов боевых действий, блокадников и жертв чернобыльской аварии. Сегодня на них не распространяются льготы в виде субсидирования 50 процентов «коммуналки». Авторы законопроекта сложившуюся ситуацию считают необоснованной. Помимо этого предлагается не применять повышающие коэффициенты тогда, когда в квартире отсутствует техническая возможность установить счётчик.
Сегодня вода и свет без счётчика обходятся в 1,5 раза дороже. Доплату с жильцов берут не только при отсутствии приборов учёта. Сюда же попадают случаи выхода из строя или истечения срока эксплуатации счётчика, если его не восстановили за три месяца.
Исполнительный директор «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, считает инициативу депутатов полезной, но обращает внимание, что повышающие коэффициенты и так не применяются там, где отсутствует возможность установить счётчик. Например, нет подвалов и других помещений, куда можно поставить общедомовой прибор учёта. Повышенную плату не будут брать и если максимальный объём потребления тепловой энергии в доме меньше 0,2 Гкал в час. Коэффициенты не применяются, если дом признан ветхим или аварийным.
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