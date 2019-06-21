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Счета эскроу при покупке новой квартиры

21 июня
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Что это такое и для чего они нужны?

С 1 июля 2019 года новая схема финансирования долевого жилищного строительства станет обязательной для строительных организаций.

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Долевое строительство

Решая приобрести новую квартиру на этапе строительства или проекта, покупатель жилья становится участником долевого строительства.

Чтобы возвести жилой дом, строительной компании необходимо привлечь миллионные средства. Люди заранее оплачивают свои будущие квартиры и таким образом финансируют строительство. Увы, слова «обманутые дольщики» у всех на слуху. До недавнего времени такой вариант покупки жилья был довольно рискованным. Иногда застройщики направляли деньги новых дольщиков на то, чтобы закончить строительство старых объектов. В результате оказывалось, что деньги покупателей уже потрачены, а строительство их дома не началось.

С 1 июля 2018 года кредитные организации, уполномоченные финансировать долевое строительство, получили возможность отслеживать, на что конкретно тратят деньги кредитуемые ими строительные компании. Это позволило минимизировать риск, что возведение жилья так никогда и не начнётся.

Но это ещё гарантия, что дом будет сдан вовремя и не станет очередным «долгостроем»: когда строители уже получили деньги от дольщиков, у них нет стимула сдать объект как можно раньше, как, например, при строительстве на кредитные средства. А при банкротстве застройщика процедура возврата денежных средств также достаточно сложная и долгая. Ситуация упрощается, если воспользоваться счётом эскроу. Действие договора в таком случае автоматически прекращается в случае банкротства застройщика, и покупатель может свободно распоряжаться своими деньгами.

Что значит «эскроу»?

Счёт-эскроу – вид банковского счёта, отличительная особенность которого – передача денежных средств или имущества на хранение банку до определённого момента. Кредитная организация фактически гарантирует, что продавец получит деньги лишь после того, как исполнит все свои обязательства, заранее прописанные в договоре, перед покупателем. Таким образом, в случае с приобретения жилья в строящемся доме договор эскроу заключается между тремя сторонами: покупателем, застройщиком и банком. Человек вносит деньги за будущую квартиру на специальный счёт в банке. Эти средства находятся там до момента, когда застройщик сдаст дом в эксплуатацию.

Как это работает

Выбирая строительную компанию, необходимо выяснить, с какой кредитной организацией она работает. Это должен быть банк, уполномоченный на финансирование долевого строительства через эскроу. Их список опубликован на сайте Банка России – cbr.ru в разделе «Информация по кредитным организациям».

После заключения договора покупатель открывает счёт и вносит на него полную стоимость будущей квартиры. По закону застройщик получает доступ ко всем счетам эскроу по проекту, как только передаст квартиру в собственность хотя бы одному покупателю. До этого момента деньги на счёте принадлежат покупателю.

Риски потерять их сведены к минимуму: средства на эскроу в размере до 10 млн рублей попадают в систему страхования вкладов.

Застройщик при такой системе получает деньги на строительство не от дольщиков, а от банка в кредит. Ставки по нему ниже, чем по обычным кредитам на бизнес-проекты, но даже несмотря на это любая компания заинтересована в завершении строительства в установленные или даже более сжатые сроки, чтобы не переплачивать проценты.

По материалам Отделения – Национальный банк по Удмуртской Республике Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации

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