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Счастливый день Большой Веньи

18 августа
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К жителям деревни приехал медицинский десант

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8 августа улица Садовая в деревне Большая Венья Завьяловского района была, наверное, самой оживленной. К передвижному медицинскому центру Республиканской детской больницы мамы и бабушки везли в колясках, вели за руку или несли на руках детей, чтобы воспользоваться счастливой возможностью побывать на приеме сразу у нескольких врачей.

Это был внеплановый приезд

Неделю назад, когда Завьяловский район с рабочим визитом посетил Александр Бречалов, именно в Большой Венье ему задали больше всего вопросов о низкой доступности медицинской помощи, особенно для детей грудного возраста. Руководитель республики поручил медицинским службам организовать работу в новом формате.

Главный врач республиканского центра медицинской профилактики Гульнар Сагдеева считает, что ситуация с обеспечением доступности медицинской помощи находится под контролем. Организованы плановые выезды бригады узких специалистов.

Врачи, обслуживающие детское отделение, как правило, выезжают с передвижным детским мобильным центром. Есть выездные бригады и для взрослого населения. В течение этого года в Завьяловском районе врачебный десант высаживается уже в третий раз.

– Сегодня у нас не плановый выезд, - поясняет Гульнар Сагдеева. - В Большой Венье работают специалисты для детского и взрослого отделения. В передвижном детском врачебном центре детей принимают хирург, офтальмолог и стоматолог. На территории фельдшерско-акушерского пункта работают гастроэнтеролог, отоларинголог и детский педиатр, который обслуживает прикрепленное к нему население в деревнях Большая и Малая Венья.

Площадка для взрослого населения расположилась на территории клуба. Там жителей принимают узкие специалисты - кардиолог, офтальмолог, стоматолог, работают терапевты. Определяют индекс массы тела, измеряют артериальное давление, делают кардиограмму, и сразу же проводят консультации.

Поскольку в республике объявлен Год борьбы со злокачественными образованиями, в каждой выездной бригаде есть врачи-онкологи. На этот раз их даже два. Вместе с ними прием ведут врачи-дерматологи, чтобы определить проблемы, связанные с заболеваниями кожи.

Я заглянул на площадку приема больных в деревенском клубе. Вышел оттуда с чувством искреннего уважения к врачам, работающим в очень непростых условиях. Представьте себе небольшой зал деревенского клуба. За белыми ширмами импровизированные «кабинеты» с бумажными табличками названий врачей-специалистов. На сцене за ширмой снимают ЭКГ. Народу в зале столько, что, кажется, здесь собралось все пожилое население Большой Веньи, шумно, как на базаре. А врачи делают свою работу, по сути, проводя диспансеризацию жителей, приписанных к Завьяловской районной больнице.

И, пожалуй, эта ситуация помогает понять, какой огромный груз ответственности обязаны нести сельские медики.

Нравится, что нас не забыли

Валерия Нуриева, жительница Большой Веньи, привела на прием к специалистам передвижного медицинского центра свою дочку.

– Рады, что нас не забыли, - говорит Валерия. - Не нужно с детьми добираться с пересадками до больницы или амбулатории.

С дочкой женщина побывала на приеме у хирурга, стоматолога и окулиста. Получили хорошие рекомендации.

Приездов педиатра один раз в две недели, по мнению Валерии Нуриевой, недостаточно. Хотелось бы, чтобы он работал каждую неделю, потому что без машины добраться до Совхозного бывает проблематично.

– У нас деревня молодая, очень много детей, поэтому на прием часто выстраиваются большие очереди. Мечтаем о новом здании медпункта и детского сада, - говорит Валерия Нуриева.

По словам главного врача Завьяловской районной больницы Валерия Савельева, сегодня в районе 60 профилактических учреждений, которые обслуживают около 74 тысяч жителей.

– График выездов узких специалистов, педиатров и терапевтов составляется и утверждается ежемесячно. Каждый заместитель главного врача по своему направлению контролирует: состоялся выезд или нет. Раз в месяц они отчитываются передо мной, - говорит Валерий Савельев. - Сбои бывают, это реальная жизнь со своими неожиданностями. Иногда бывают перебои с транспортом, поскольку автомобильный парк давно не обновлялся. Но на все обращения населения мы всегда стараемся откликаться.

Свои слова Валерий Семенович подтвердил конкретным решением: по просьбам жителей с 9 августа организованы даже не еженедельные, а ежедневные выезды в деревни Большая и Малая Венья врача-педиатра. Итог работы врачей 8 августа такой - всего к специалистам обратилось 154 человека, в том числе 37 детей.

9 августа бригада республиканских специалистов провела медицинский прием в селе Юськи, где проживают более 700 человек.

– Большая и Малая Венья находятся на территории муниципального образования «Совхозный», - говорит заместитель главного врача по охране материнства и детства Завьяловской районной больницы Наталья Бабинцева. – Этот участок обслуживает медсестра Правдинской врачебной амбулатории села Совхозное. Под ее опекой 926 детей, из них 53 ребенка первого года жизни. В Большой Венье - 160 детей, а в Малой - 16.

– Режим работы сформирован давно, кроме Большой Веньи есть и другие населенные пункты, где нужно проводить приемы детей, - добавляет Елена Баранова, участковый педиатр Правдинской врачебной амбулатории. - Выезжаю каждый нечетный четверг в Большую Венью, по нечетным четвергам - в Юськи, основной прием детей ведем в Совхозном. Осматриваю детей именно в ФАПе. Выезжаю на вызовы. Поскольку населенных пунктов очень много, патронажем занимаются и фельдшеры, и медсестры. Приезд выездных бригад для нас, молодых специалистов, настоящий праздник.17 августа в Совхозный приедут узкие специалисты, чтобы там проводить осмотр детей.

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