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Сборная Управления Росгвардии по Удмуртской Республике завоевала кубок Чемпионата Приволжского округа Росгвардии по мини-футболу

27 августа
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За почётные трофеи турнира боролись 135 офицеров, представляющих 19 команд от воинских частей, соединений и территориальных органов Приволжского округа Росгвардии.

1 Сборная Управления Росгвардии по Удмуртской Республике завоевала кубок Чемпионата Приволжского округа Росгвардии по мини-футболу

«Совсем недавно в России отгремел чемпионат мира по футболу FIFA 2018, безопасность которого также обеспечивала Росгвардия, и я абсолютно уверен: футбол, что вы продемонстрируете, не будет уступать по зрелищности и накалу страстей играм мундиаля», - отметил начальник Управления Росгвардии по Чувашской Республике подполковник Андрей Каринкин.

По итогам турнира не нашлось равных футболистам из Управления Росгвардии по Удмуртской Республике, немного уступили победителям хозяева чемпионата, замкнули тройку призёров спортсмены из Нижегородской области.

Победители и призёры чемпионата были награждены кубками и медалями, а сотрудник Центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Удмуртской Республике капитан полиции Василий Носов был признан лучшим нападающим Чемпионата. «По итогам чемпионата будет сформирована сборная команда Приволжского округа, которая представит объединение на всероссийских соревнованиях», - отметил тренер спортивной команды Приволжского округа майор Евгений Кобельков.

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