Сборная Удмуртской Республики победила в общекомандном зачете III Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций. Он завершился в Артеке 6 ноября, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Переходящий Кубок ГТО абсолютным победителям Фестиваля вручили олимпийская чемпионка и посол ГТО Светлана Журова и директор Международного детского центра «Артек» Алексей Каспржак.
Впервые за время проведения фестиваля ГТО, в соревнованиях приняли участие школьники из всех 85 субъектов нашей страны. На протяжении трех недель 660 школьников в возрасте 11-15 лет соревновались между собой в спортивной, творческой и образовательной программах фестиваля.
Спортивную часть составили тесты (испытания), входящие в комплекс ГТО: бег на 60 м, 1500 (2000) м, стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика, метание мяча, прыжок в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине, плавание, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье.
Итоги состязаний подводились в личном и общекомандном зачётах.
«Этот фестиваль смог объединить все регионы. Отрадно, что одна из самых главных ролей в этом мероприятии – роль самого лагеря «Артек», где собирается самая талантливая молодежь. Теперь мы можем говорить не только о достижениях в творчестве, образовании, культуре, но и о спорте. Здорово, что на таких мероприятиях за самих ребят болеют их сверстники, так и должно быть», - подчеркнула в своем комментарии Светлана Журова.
Фото: Минспорт УР
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