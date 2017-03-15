С 6 по 11 марта сборная Удмуртии по Паралимпийскому бочча впервые приняла участие в Чемпионате России, который прошел в городе Алексин Тульской области. Организатором мероприятий выступила межрегиональная общественная организация инвалидов «Федерация бочча лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» при поддержке компании «МегаФон».
В соревнованиях приняли участие около 100 человек с ограниченными возможностями здоровья и различными формами ДЦП из 25 регионов страны: Московской, Тюменской, Омской, Волгоградской, Челябинской, Томской, Ленинградской и Нижегородской областей, Краснодарского края, Удмуртской Республики и Республики Крым.
Турнир проводился в индивидуальном и командном зачётах.
В первый соревновательный день в групповом турнире в парах класса ВС4 выступили Ирина Никандрова (г. Можга), Дмитрий Пушин и Сергей Меркурьев (г. Ижевск). Команда Удмуртии вышла в полуфинал группового турнира, где встретилась с многолетними победителями последних лет - представителями Тюменской области - и, достойно выступив, проиграла только в последнем энде игры.
Спортсмены Тюменской области заняли первое место. Второе место заняли спортсмены из города Москвы. В борьбе за третье место команда Удмуртии встретилась с командой из Московской области, неоднократным призером Чемпионата России, которой, к сожалению, проиграла в упорной борьбе. В итоге наши спортсмены заняли почетное четвертое место.
«В соревнованиях принимают участие самые неадаптированные, самые тяжелые инвалиды, имеющие трудности самообслуживания. Они не могут жить без посторонней помощи. Четвертое место для команды из Удмуртии - это несомненный успех для новичков соревнований. В личном первенстве набирались опыта в тактической и психологической борьбе. Тренеры, спортивные ассистенты и спортсмены получили новые знания об уходе за мячами, тактических схемах. Я для себя лично многое узнал о тонкостях работы классификационной комиссии, в судейской практике. В начале августа наша организация проведет в четвертый раз «Всероссийский фестиваль инвалидов на колясках по бочча» при поддержке ПАО «МегаФон», - рассказали руководитель делегации и тренер команды, председатель Удмуртской республиканской общественной организации инвалидов «Благо» Олег Бочкарев.
К слову, Удмуртская республиканская общественная организация инвалидов «Благо» набирает группы инвалидов с тяжелыми двигательными нарушениями для занятий бочча. Дополнительная информация: 8(3412) 58-58-39, blagoudm@maill.ru, blago2002@yandex.ru и на сайте общественной организации.
На правах рекламы.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.