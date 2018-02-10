По его итогам победу в IV Межрегиональном химическом турнире одержала команда «Бездна межрегионального угнетения»– сборная школьников из Москвы, Нижнекамска, Ижевска и Димитровграда. От лицея №14 Ижевска участвовал Григорий Степанов. Второе и третье абсолютные места достались команде «Веселящий газ» (гимназия № 9, Екатеринбург) и «Лимонад Na» (лицей имени Лобачевского, Казань) соответственно. Победу принесло решение задачи «Негатив» – участники на примере «Звёздной ночи» Ван Гога показали, как нарисовать цветную картину, а затем превратить ее в негатив с помощью химических превращений. Другие финалисты представили решения не менее сложных задач, посвященных превращениям графена и созданию «гусениц» из молекул бензола. Однако именно решение «Бездны» принесло наивысшие оценки от жюри турнира.
Среди финалистов будут выбраны команды, которые получат персональное приглашение на Международный химический турнир (IChTo-2018), который пройдет в Москве этим летом в конце августа.
Помимо финалистов, дипломы второй и третьей степени также получили «GeNiUSeS» (Омская область), «Сумасбродные нанотрубки» (Новосибирская область), «НиТРРАТ» (Нижегородская область»), «nishelAbelG» (Москва), «Лицей при ДонНУ» (Донецкая область), «Доказательство Опровержения» (Кировская область), «Оловянная чума» (Тульская область), «Титронозавры» (Нижегородская область), «Тигры» (республика Татарстан) и«Метилоранжики» (Хабаровский край).
На протяжении нескольких месяцев перед турниром участники решали заранее известные задачи. Их главная особенность – проблемный характер и отсутствие одного правильного решения. Участники предлагали, как с помощью химических реакций можно заменить компьютерные спецэффекты или какой может стать химия в двумерном мире. Все задачи были объединены общей темой «Химия и искусство».
Межрегиональный химический турнир возник как продолжение Московского химического турнира, который проводится с 2011 года. Турнир проводился при поддержке компаний «Уралхим» и «Лукойл». В нем ежегодно принимают участие свыше двух тысяч школьников. В этом учебном году региональные этапы турнира прошли в 39 городах России – от Хабаровска до Калининграда и от Мурманска до Севастополя.
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