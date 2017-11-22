Жители города Ижевска могут оказать посильную помощь пострадавшим от обрушения пролета жилого дома № 261 по ул. Удмуртской. Принимаются теплые вещи, обувь, предметы первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Ижевска.
Пункт сбора вещей - Комплексный центр социального обслуживания населения Первомайского района города Ижевска (ул. Удмуртская, 173, тел. (3412) 68-19-86).
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