— Екатерина Александровна, сколько сегодня в Удмуртии особо охраняемых природных территорий и других природоохранных объектов?
— По состоянию на 20 августа 2018 года на территории Удмуртской Республики расположен один объект ООПТ федерального значения — национальный парк «Нечкинский», 126 ООПТ регионального значения: два природных парка — «Усть—Бельск» и «Шаркан». Есть два государственных природных заказника — «Кокманский» и «Андреевский сосновый бор», 11 государственных охотничьих заказников и 110 памятников природы, находящихся в ведении Минприроды Удмуртии, и один государственный ботанический сад, подведомственный Минсельхозу Удмуртии.
— Что можно и чего нельзя делать в ООПТ?
— Ограничения и запреты зависят от того, к какой категории относится территория. По национальным паркам, в которых имеются различные зоны, достаточно серьёзные требования. В рекреационной зоне могут находиться туристы, а вот в особо охраняемую заповедную зону никто, кроме сотрудников учреждения либо Министерства природных ресурсов и экологии России, зайти не может. К общим для всех ООПТ ограничениям относятся размещение несанкционированных свалок, сброс отходов, добыча полезных ископаемых, стоянка и передвижение транспортных средств вне специально обустроенных дорог.
— С какими нарушениями вы чаще всего сталкивались во время проверок?
— Основная проблема — это, конечно, несанкционированные свалки. Практически во всех ООПТ есть мусор, порой он находится даже в труднодоступных местах. То есть кто—то специально едет за несколько километров, зачастую по непроезжей территории, чтобы вывезти скопившийся дома мусор. Мы обнаружили свалки в Андреевском сосновом бору и Салинском охотничьем заказнике, до которых от ближайшего населённого пункта ехать примерно минут сорок. Сегодня во многих сёлах и деревнях, не говоря уже о районных центрах и городах, есть возможность сдать мусор, вместо того чтобы везти его в заказник или парк. Сотрудники природоохранных учреждений подтверждают, что система вывоза бытового мусора постепенно налаживается, но культура обращения с отходами населения, увы, ещё не на очень высоком уровне.
— Кроме свалок на территории парков и заказников, есть другие нарушения?
— Мы установили, что Минприроды Удмуртии не в полной мере осуществляет полномочия по определению, описанию и закреплению границ земель ООПТ. По 56 памятникам природы до настоящего времени не проведены землеустроительные работы, по 57 памятникам природы не внесены сведения в государственный кадастр недвижимости о земельных участках как о зонах с особыми условиями использования.
До сих пор нет нормативного правового акта, утверждающего Положение об ООПТ, по 110 объектам общей площадью 350 608 гектаров. Положения утверждены лишь для 15 ООПТ регионального значения.
На сегодня Минприроды разработало проекты положений для 62 ООПТ, землеустроительные работы по которым проведены в 2015—2017 годах: 11 государственным охотничьим заказникам (переименовываются в государственные природные комплексные заказники) и 51 памятнику природы. Также министерство разработало проекты положений по 11 государственным охотничьим заказникам, которые 21 мая 2018 года направлены на согласование в Минприроды России. По 17 памятникам природы 17 августа 2018 года получены согласования проектов с Минприроды России, по 23 памятникам природы проекты положений направлены на согласование.
Не в достаточной мере проводится работа по созданию охранных зон на землях и водоёмах, прилегающих к природным паркам и памятникам природы. Только по двум утверждены положения об охранных зонах и определены их границы, при этом на местности границы этих зон не обозначены. Невыполнение региональным Минприроды работ по определению, описанию и закреплению границ земель ООПТ, границ и режима их охранных зон может привести к незаконным застройкам, изменениям целевого назначения использования земельных участков.
— А что с государственным надзором в области охраны и использования ООПТ?
— Государственный надзор осуществляется не надлежащим образом. С 2017 года сотрудники Минприроды Удмуртии провели только один рейдовый осмотр территории природного парка «Усть—Бельск», по результатам которого нарушений режима парка не выявили. На территории Кепского и Черкеровского государственных охотничьих заказников в 2017 и 2018 годах выявлено 4 факта незаконной охоты. Другие нарушения природоохранного законодательства на территории 125 ООПТ регионального значения, находящихся в ведении Минприроды УР, сотрудники ведомства не обнаружили. Тогда как, повторюсь, сотрудник прокуратуры при обследовании 15 августа 2018 территории ботанического заказника «Андреевский сосновый бор» и охотничьего заказника «Салинский» нашёл несанкционированный сброс бытового мусора. Какие—либо меры к выявлению указанных нарушений сотрудники министерства не принимали и не проводили административные расследования по выявлению лиц, совершивших нарушения. По этому факту прокуратура внесла в министерство представление об устранении нарушений закона.
— Почему так много нарушений?
— Как раз таки из—за отсутствия нормального государственного надзора за особо охраняемыми природными территориями. Где—то не хватает инспекторов, где—то они просто не надлежащим образом исполняют свои обязанности. Например, в национальном парке «Нечкинский» мы обнаружил следы от костров, хотя в момент проверки действовал запрет на их разжигание. Это значит, что патрулирование территории ООПТ проводится в недостаточном объёме.
В положении Удмуртского ботанического сада не прописано, кто должен осуществлять надзор, не установлен конкретный режим по зонам, нет нормативного акта, в котором должен быть закреплён перечень сотрудников учреждения, уполномоченных составлять протоколы по делам административных правонарушений. Из—за беспорядка в документах у сотрудников ботанического сада возникают проблемы при составлении протоколов в отношении правонарушителей. Они вынуждены вызывать сотрудников полиции.
При этом нельзя говорить, что проблемами ООПТ госорганы не занимаются. Когда я пришла в 2013 году в природоохранную прокуратуру, ситуация была намного хуже. Сегодня земли ООПТ ставятся на кадастровый учёт, вносятся в единый государственный реестр, определяются границы и проводятся землеустроительные работы. Тем не менее хочется, чтобы ведомства занимались этими вопросами активнее. Ведь люди очень часто, отправляясь на природу, не знают, где обычный лес, а где, например, национальный парк. При этом в Удмуртии много природоохранных объектов, живописных и красивых мест. Чтобы это богатство сохранить, необходимо внимательно к нему относиться и государству в целом, и гражданам в частности.
Цифры
Площадь национального парка «Нечкинский» составляет 17 654 га. Общая площадь ООПТ регионального значения по состоянию на 1 августа 2017 года – 38199,95 га. Подавляющее большинство ООПТ расположено на землях, относящихся к категории земель лесного фонда.
675,66 га — земли ботанического сада
21351,65 га — природных парков
24682,64 га — памятников природы
2549 га — ботанических заказников
331941 га — охотничьих заказников
Кстати
— В 2015 году в «Удмуртскую правду» обратились жители Камбарского района с жалобой на то, что памятник природы «Урочище Валяй» находится на грани исчезновения. В номере от 9 июня 2015 года вышла публикация, посвящённая этой проблеме. В каком состоянии урочище сегодня?
— По—видимому, после жалоб им начали заниматься вплотную. Сегодня этот памятник природы поставлен на кадастровый учёт, на него разработан паспорт, определены границы и режим охранной зоны, утверждено положение о ней.
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