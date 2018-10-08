15 сентября в Ижевске пройдет акция «Чистый берег» **В рамках Всемирного дня чистоты 15 сентября с 10-00 до 14-30 будет проводиться субботник по очистке...

Экологический арт-объект установлен у Ижевского вокзала **На площади у Ижевского железнодорожного вокзала открыт специальный экологический арт-объект. Он пре...

Свалка – не место для мусора Ижевчане могут внести вклад в дело по очистке окружающей среды 11 июня в Устиновском районе Ижевска прошёл квест-субботник «Чистые игры» - мероприятие, направленное...