Во многом его создают пространства, обновлённые в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
– Очень важно проводить такие праздники, – комментирует журналистам только что водивший хоровод вместе с сарапульцами глава города Александр Ессен. – Мы наполняем те пространства, которые благоустраиваем, жизнью. Важно, чтобы горожане осознавали, что город меняется, а сами они становятся ближе друг к другу, общаются не по Интернету, а лично.
– Каковы планы по обустройству городских территорий на будущее?
– Мы проводили предварительный опрос, чтобы выявить приоритеты горожан. И они распределились так: к реконструкции в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году предложены набережная Камы (продолжение благоустройства), городской сад имени А.С. Пушкина и Ленинский парк. Окончательно определить, какое из общественных пространств Сарапула нуждается в первоочередной реконструкции при поддержке федерального бюджета, позволит новый тур народного голосования, который пройдёт в марте. Тогда мы окончательно определимся с программой на этот год. Что жители скажут, то и будем делать, – ответил глава города.
Комфортная среда: продолжение следует
Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», предложенный в 2016 году в послании Федеральному собранию Президентом РФ Владимиром Путиным, рассчитан до 2022 года.
Удмуртия так активно включилась в проект, что вышла в число регионов–лидеров. В республике в 2017 году в рамках проекта благоустроены девять общественных пространств, один парк и 293 дворовые территории. Участие в программе приняли 32 муниципалитета.
– Основной акцент в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году будет сделан на общественные пространства. Если в прошлом году в регионе было благоустроено девять общественных пространств, то в текущем их будет не менее пятнадцати. Какие именно – выберут люди. Особенность приоритетного проекта в 2018 году в том, что граждане сами определяют список и очерёдность общественных пространств, подлежащих первоочередному благоустройству, – отметил исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб. Вот и в Сарапуле готовятся те самые три проекта, которые определили горожане во время опроса. Мы лично побывали на каждом из них в сопровождении Алексея Зуева, заместителя главы по строительству и ЖКХ Администрации города Сарапула.
Чего хотят жители
Сегодня в очереди на благоустройство, согласно опросу, лидирует набережная Камы. Это логично, ведь начатое нужно завершить. За этим объектом следует городской сад имени А.С. Пушкина. Он был организован ещё в 1899 году, к 100–летию русского поэта. Это городское пространство всегда позиционировалось как парк семейного отдыха. Сюда приходили погулять, покататься на аттракционах, перекусить в кафе. По словам Алексея Зуева, сарапульцы хотят сохранить это направление отдыха, только улучшить парк – обновить зелёные зоны, кафетерии, аттракционы. Некоторые жители просят обустроить фонтан. Также собираются улучшить дорожки, сделать новое озеленение.
– Благоустраивать будем в соответствии с пожеланиями жителей, – комментирует развёрнутый в руках проект благоустройства сада замглавы по строительству.
Городской сад имени А. Пушкина действительно уникальный и какой–то семейный. Здесь много скульптур, с горок катаются папы с детьми, аллеи, как лучи, расходятся от центра сада.
А вот Ленинский парк с виду похож на участок леса. Бывший Шаровский сад, в 1960 году он был открыт как зона отдыха: здесь гуляли, катались на лыжах, занимались спортом и получил название парк имени Ленина. До 1990–х здесь работали различные аттракционы, в том числе колесо обозрения. Затем они были закрыты из–за своего технического состояния.
– Парк сейчас ненамного отличается от того, что здесь было в советское время, – рассказывает Алексей Зуев. – Это место для отдыха, занятия спортом. В апреле прошлого года мы провели опрос о том, что нужно восстановить, установить или построить в данном парке. И вот какие получили ответы. 80% опрошенных сказали о благоустройстве пешеходных троп. Также сарапульцы высказались за освещение парка, обустройство детской игровой и спортивной площадок с тренажёрами, комнату для детей, сцену для проведения массовых мероприятий, а также просили сделать парковку. Люди посещают парк, он им необходим.
Конечно, перспектива благоустройства городского сада имени А.С. Пушкина и парка имени В. Ленина более отдалённая, однако благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» всё же вполне реальная. Это произойдёт в 2019 и 2020 годах – очерёдность благуостройства этих объектов также определят сарапульцы.
Смотришь на запущенные за кризисные для страны годы территории отдыха и думаешь, что именно сейчас у них появился реальный шанс стать благоустроенными и такими, какими их хотят видеть сами горожане. Потому что проект допускает это только после согласования с теми, кто этими территориями будет пользоваться, – жителями.
В тему
Сарапул – культурная точка притяжения
Вчера в подмосковной Коломне открылся форум, посвящённый вопросам развития малых городов и исторических поселений. Он объединил более 240 руководителей городских и сельских поселений из 71 субъекта Российской Федерации. В рамках форума обсудят особенности реализации проектов развития в малых городах и исторических поселениях. Нашу республику на форуме представил глава города Сарапула Александр Ессен.
– Мегаполисы сегодня становятся центрами экономического и промышленного развития, но культурными и туристическими точками притяжения способны стать скорее небольшие города, которые аккумулировали наследие тысячелетней истории нашей страны, сохранили индивидуальность и колорит. Безусловно, такие города нуждаются в особом подходе, особенно при работе со средой, строительством новых объектов и реставрацией имеющихся.
Приоритетный проект формирования комфортной городской среды стал мощным драйвером для развития наших городов, уже в 2017 году реализованы тысячи проектов, многие из которых могут быть использованы другими регионами, – прокомментировал цель форума министр строительства и жилищно–коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.
Сарапул как раз такой город – со своей индивидуальностью и колоритом. Но чтобы открыть эти достопримечательности для туристов и сделать территорию комфортной для проживания, городские власти сначала смогли войти в ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ» и начать реализацию инвестиционного проекта ТРК «Камский берег». В 2017 году продолжилось благоустройство набережной Камы в рамках приоритетного проекта «Формирование современной городской среды». Горожане и гости города уже ощутили комфорт в этой части Сарапула. В 2018 году эта работа будет продолжена.
Фото Эдуард КАРИПОВ
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