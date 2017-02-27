Сарапульский мясокомбинат планируют переоснастить в современную мясохладобойню на средства инвестора. Об этом на пресс-конференции рассказал глава Сарапула Александр Ессен, передает пресс-служба городской администрации.
Первый транш, который планирует вложить инвестор для переоснащения сарапульского мясокомбината, составит более 50 млн. рублей.
«В планах инвестора - производить полуфабрикаты, как для своего собственного производства, так и для поставки в розничные сети. Благодаря тому, что от производства до реализации будет минимум прикосновения к продукту, появится возможность увеличения срока хранения и соответственно качества продукта, а именно - охлажденного, незамороженого мяса», - отметил Александр Ессен.
Фото: iset-e.ru
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