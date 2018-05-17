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Сарапульский музей становится ближе

17 мая
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18 мая, в Международный день музеев, в Сарапуле откроется тактильный барельеф проекта «Город на ощупь», который получил поддержку координационного комитета Фонда президентских грантов. Проект призван облегчить доступ инвалидов к культурно-историческим ценностям города и уравнять возможности незрячих и зрячих людей в восприятии памятников архитектуры и истории Сарапула, сделать их доступными как для визуального, так и для тактильного восприятия.

Img 3483 Сарапульский музей становится ближе

В рамках проекта на городских исторических зданиях, памятниках истории и архитектуры установят четырнадцать барельефов, а также подготовят волонтёров - индивидуальных гидов для проведения экскурсий по Сарапулу.

Кроме того, 18 мая горожанам представят музейный социально-ориентированный проект «Главное желание», ставший победителем международного фестиваля Интермузей в номинации Союза музеев России «Музей в городе N..».

После презентации информационного панно пройдёт флеш-моб «Остановись, прохожий!» и прогулка с зонтиками «Рыжая девочка» по маршруту «Музейный квартал». А ещё впервые в истории учреждения гости смогут послушать гимн Сарапульского музейного комплекса.

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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