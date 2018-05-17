В рамках проекта на городских исторических зданиях, памятниках истории и архитектуры установят четырнадцать барельефов, а также подготовят волонтёров - индивидуальных гидов для проведения экскурсий по Сарапулу.
Кроме того, 18 мая горожанам представят музейный социально-ориентированный проект «Главное желание», ставший победителем международного фестиваля Интермузей в номинации Союза музеев России «Музей в городе N..».
После презентации информационного панно пройдёт флеш-моб «Остановись, прохожий!» и прогулка с зонтиками «Рыжая девочка» по маршруту «Музейный квартал». А ещё впервые в истории учреждения гости смогут послушать гимн Сарапульского музейного комплекса.
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