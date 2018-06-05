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Сарапульский электрогенераторный завод выступил техническим партнером крупнейшего Евразийского Форума по хлебопечению «Хлеб — это мир»

5 июня
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Российская Гильдия Пекарей и Кондитеров (РОСПиК) поблагодарила Сарапульский электрогенераторный завод (АО «СЭГЗ») за помощь в проведении Кубка России и Кубка Центросоюза по хлебопечению на форуме «Хлеб — это мир» в Москве. Благодарственное письмо в адрес предприятия прислал Президент Гильдии Юрий Кацнельсон.

Img 130816dcba197eb9bac85ea715c18f7d v Сарапульский электрогенераторный завод выступил техническим партнером крупнейшего Евразийского Форума по хлебопечению «Хлеб — это мир»

Соревнования проходили с 15 по 17 мая 2018 года во время форума по хлебопечению «Хлеб — это мир» на ВДНХ в Москве. Организаторами мероприятия стали Международный Союз Пекарей и Кондитеров (UIBC) и Российская Гильдия Пекарей и Кондитеров. СЭГЗ предоставил представителям этих организаций 5 двухскоростных спиральных тестомесильных машин ТМС-60-2 и МС-60-3.

«Мы высоко ценим авторитет АО «СЭГЗ» и уровень партнерских отношений, которые сложились между нашими организациями. Надеемся на продолжение плодотворного сотрудничества» - отметил в благодарственном письме Президент Российской Гильдии Пекарей и Кондитеров Юрий Кацнельсон.

Для проведения кубковых мероприятий были организованы 4 зоны, оборудованные по типу мини-пекарни, где было размещено все необходимое, в том числе тестомесильные машины производства АО «СЭГЗ» ТМС-60-2. Еще одна модель сарапульского тестомеса - МС-60-3 была установлена в зоне проведения мастер-классов по замесу уникальных сортов теста:гречишных, на закваске, на картофельном пюре и на других компонентах.

Всего в Кубках соревновались 12 профессиональных команд и 3 студенческие команды пекарей и кондитеров из 10 регионов России. Участники замешивали сдобное дрожжевое пшеничное тесто и тесто для лечебно-профилактического хлеба (состав определялся самими участниками). Масса замешиваемого теста – не более 3,5 кг.

Также на форуме «Хлеб — это мир» были организованы «круглые столы» по проблематике мирового и российского хлебопечения. Их участники обсудили вопросы современного развития хлебопечения особенно его малых форм, лечебно-профилактического и функционального хлебопечения, а также диверсификацию рынков сбыта хлебобулочной продукции, новые технологии, оборудование для хлебопечения и кондитерского производства.

СЭГЗ выпускает тестомесильные машины с 1992 года. На сегодняшний день в номенклатуре завода пять модификаций с различными характеристиками по мощности, месильными устройствами и объемами дежи.

АО «Сарапульский электрогенераторный завод» - производитель бортовых систем генерирования, управления и защиты электропитания, светотехники для всех типов российских самолетов и вертолетов, приводов для ракетной техники и систем электропитания, стартовой автоматики для комплексов ПВО, а также – гражданской продукции (напольный электротранспорт, лифтовое оборудование, автокомпоненты, электродвигатели). Завод является одним из трех градообразующих предприятий города Сарапул в Удмуртии.

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