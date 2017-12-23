Успех в цифрах
О том, что год был успешным для СЭГЗ, говорят предварительные цифры. По итогам работы за 9 месяцев выручка предприятия выросла на 12,1% - до 5 млрд. 380,9 млн. руб. Серьезно увеличилась и чистая прибыль – до 707,9 млн. руб., что на 20% выше планировавшихся показателей. План предприятия по технико-экономическим показателям на 2017 год будет выполнен.
Несмотря на снижение объемов гособоронзаказа по некоторым направлениям, в 2018 году производство спецпродукции сохранится на уровне текущего года.
Намечается рост выпуска продукции двойного назначения. Так, в будущем году завод будет принимать участие в создании принципиально нового магнитоэлектрического генератора для авиационной промышленности России. По своим тактико-техническим данным он будет превосходить существующие системы энергоснабжения, применяемые в отечественных военных и гражданских самолетах, при этом новый генератор будет легче и компактнее.
Кроме этого, СЭГЗ изготовил и поставил заказчику два комплекта двигателя и генератора, предназначенных для установки в многофункциональные бронированные тягачи на гусеничном ходу, которые способны безотказно функционировать в условиях экстремально высоких и низких температур.
С научно-производственным центром «НИИ Микроприбор» ведется совместная работа над созданием новых светодиодных фар для российской авиации, которые заменят используемые в настоящее время фары с лампой накаливания. Новые изделия будут гораздо надежнее и долговечнее нынешних.
Гражданское направление
Успешно развивается гражданское направление. СЭГЗ является изготовителем и поставщиком двигателей электроусилителя руля для автомобилей марки «Лада». В 2017 году завод стал единственным поставщиком этого изделия для автомобилей NissanDatsun, потеснив тем самым известнейшего южнокорейского производителя Mando.
Еще одно перспективное гражданское направление – выпуск линейки тестомесильных машин, которые благодаря своим конструктивным особенностям производят высококачественный продукт.
Лифты с лебедками из Сарапула уже несколько лет устанавливаются в домах по всей России. Летом 2017 года при активном участии Главы Удмуртской Республики Александра Владимировича Бречалова было подписано стратегическое соглашение на поставку 2,5 тысяч лифтовых лебедок для ПАО «Карачаровский механический завод» - одного из лидеров российского лифтового рынка.
Всего же согласно заключенным в этом году контрактам объем производства гражданской продукции на СЭГЗ в 2018 году увеличится на 20%. Успешная работа позволяет предприятию вкладывать средства в развитие – на СЭГЗ проводится масштабная программа технической модернизации и реконструкции производственных площадей.
Веха в развитии
Очередной вехой в развитии Сарапула стало присвоение городу в октябре 2017 года статуса территории опережающего социально-экономического развития – ТОСЭР. Сарапульский электрогенераторный завод считает делом чести подключиться к этой работе для родного города.
Сегодня СЭГЗ уже прорабатывает возможность реализации трех инвестиционных направлений совместно с потенциальным резидентом ТОСЭР, включенным в реестр инвесторов Удмуртской Республики. Это создание производства по выпуску лифтового оборудования со сроком реализации в 2018-2020 годах, создание производства двигателей приводов для трубопроводной арматуры со сроком реализации в два года и организация спортивно-оздоровительного комплекса – также в 2018-2020 годах. Благодаря этим и другим проектам, которые будут реализованы с помощью завода, Сарапул получит новые рабочие места.
Социальные обязательства
Главный потенциал завода – это, конечно, люди. По инициативе Совета директоров СЭГЗ во главе с Виталием Алексеевичем Шурыгиным на предприятии постоянно повышается размер средней заработной платы, выполняются социальные обязательства перед работниками и ветеранами завода. По итогам 9 месяцев этого года величина средней зарплаты на предприятии выросла почти на 8,8% и составила 39943 руб. В октябре 2017 года началось строительство нового жилого дома для работников СЭГЗ. Работники предприятия и их дети имеют возможность заниматься спортом, получать санаторно-курортное лечение, пользоваться услугами заводской базы отдыха и посещать оздоровительные курсы в профилактории завода на льготных условиях.
В 2017 году Сарапульский электрогенераторный завод отметил свое 75-летие. Коллектив предприятия достойно трудится и уверенно смотрит в будущее.
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