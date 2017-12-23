Экономия даст развитие. Россия оказала Удмуртии дополнительную финансовую помощь По итогам заседания Правительства Российской Федерации 14 декабря, где принимались решения о распреде...

Формула передовика. Воткинский завод вновь выполнил гособоронзаказ досрочно В 2017 году, как и в предыдущие два года, АО «Воткинский завод» справилось с выполнением гособоронзак...

Миллиард лишним будет. Благодаря федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в Удмуртии в 2018 году отремонтируют более 160 км дорожного полотна В последних числах октября в Удмуртии был сдан последний дорожный объект, отремонтированный в рамках ...