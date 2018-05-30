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Сарапульский электрогенераторный завод стал членом ассоциаций «Электропитание» и «Российское лифтовое объединение»

30 мая
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Акционеры АО «Сарапульский электрогенераторный завод» (СЭГЗ) приняли решение о вступлении предприятия в ассоциацию разработчиков, изготовителей и потребителей электропитания «Электропитание», и в ассоциацию «Российское лифтовое объединение». Голосование по этому вопросу было включено в повестку годового общего собрания акционеров Общества, состоявшееся 25 мая 2018 года в Сарапуле.

Dsc 5968 Сарапульский электрогенераторный завод стал членом ассоциаций «Электропитание» и «Российское лифтовое объединение»

Ассоциация «Электропитание» существует с 1991 года. На сегодняшний день в ее состав входят более 20 отечественных предприятий, являющихся основными разработчиками и производителями систем электропитания.

«Основная продукция СЭГЗ – бортовые системы генерирования, управления и защиты электропитания. Участники ассоциации «Электропитание» определяют основные тенденции в развитии систем энергоснабжения, рассматривают основные параметры этих систем. Производственный опыт и накопленная научно-техническая база нашего предприятия могут внести значительный вклад в дальнейшее развитие средств электропитания и элементной базы силовой электроники», - прокомментировал решение акционеров Генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.

По его словам, вступление СЭГЗ в «Российское лифтовое объединение» было продиктовано стремлением Сарапульского электрогенераторного завода к дальнейшему расширению производства и рынков сбыта лифтовой продукции.

«СЭГЗ является крупнейшим отечественным производителем лифтовых лебедок и других компонентов лифта, а большинство законодательных инициатив в области производства лифтового оборудования выдвигаются именно ассоциацией «Российское лифтовое объединение». Нам хотелось бы принимать самое непосредственное участие в развитии российского лифтостроения», - сказал Мусинов.

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