Ассоциация «Электропитание» существует с 1991 года. На сегодняшний день в ее состав входят более 20 отечественных предприятий, являющихся основными разработчиками и производителями систем электропитания.
«Основная продукция СЭГЗ – бортовые системы генерирования, управления и защиты электропитания. Участники ассоциации «Электропитание» определяют основные тенденции в развитии систем энергоснабжения, рассматривают основные параметры этих систем. Производственный опыт и накопленная научно-техническая база нашего предприятия могут внести значительный вклад в дальнейшее развитие средств электропитания и элементной базы силовой электроники», - прокомментировал решение акционеров Генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.
По его словам, вступление СЭГЗ в «Российское лифтовое объединение» было продиктовано стремлением Сарапульского электрогенераторного завода к дальнейшему расширению производства и рынков сбыта лифтовой продукции.
«СЭГЗ является крупнейшим отечественным производителем лифтовых лебедок и других компонентов лифта, а большинство законодательных инициатив в области производства лифтового оборудования выдвигаются именно ассоциацией «Российское лифтовое объединение». Нам хотелось бы принимать самое непосредственное участие в развитии российского лифтостроения», - сказал Мусинов.
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