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Сарапульский электрогенераторный завод создаст принципиально новый генератор для авиапромышленности России

25 июля
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По своим тактико-техническим данным он превзойдет существующие системы электроснабжения, применяемые в отечественных гражданских и военных самолетах

Dsc 0122 Сарапульский электрогенераторный завод создаст принципиально новый генератор для авиапромышленности России

Сарапульский электрогенераторный завод подписал совместный договор с Новосибирским техническим университетом и Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин» на создание принципиально нового магнитоэлектрического генератора для авиационной промышленности России. Как сообщает пресс-служба предприятия, договоренность о сотрудничестве была достигнута на трехсторонних переговорах во время Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 в подмосковном Жуковском.

По словам генерального директора АО «СЭГЗ» Сергея Мусинова, речь идет о магнитоэлектрическом генераторе мощностью 90 киловатт. Он, в частности, будет легче и компактнее, чем генераторы предыдущих поколений.

– Реализация контракта позволит СЭГЗ уже в этом году получить опытные образцы принципиально новых генераторов с очень большими возможностями по их применению. По своим тактико-техническим данным они превосходят ныне существующие системы электроснабжения, применяемые в отечественных гражданских и военных самолетах, - пояснил Сергей Мусинов.

Фото: пресс-служба АО «СЭГЗ»

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