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Сарапульский электрогенераторный завод отметил свой 76-й день рождения

19 июня
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Сарапульский злектрогенраторный завод отметил свое 76-летие. Гостями праздника стали ветераны завода, члены правительства Удмуртии, Администрации города Сарапула. Мероприятия, приуроченные к этому событию проходили 7,8 и 9 июня.

Img 4171 Сарапульский электрогенераторный завод отметил свой 76-й день рождения

В первый день на фабрике-кухне ООО «ЭГЗ-Здоровье» чествовали ветеранов предприятия. Во второй – состоялось торжественное собрание в доме культуры «Заря», где были представлены выступления лучших творческих коллективов завода. С приветственным словом к участникам и гостям праздника обратился Председатель Правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов.

«Я, от имени Главы Удмуртской Республики, от имени Правительства и конечно от себя лично, хочу поздравить всех вас с днем рождения завода. Большое спасибо, что пригласили меня разделить с вами эту радость. Коллектив, во главе с руководством, смог взять самые лучшие практики по развитию. Вы никогда не стоите на месте», - сказал он.

Генеральный директор АО «СЭГЗ», депутат Госсовета Удмуртии Сергей Мусинов рассказал об успехах предприятия:

«Благодаря нашим ветеранам и традициям, которые были заложены ими, мы выстояли в 90-е и сейчас успешно реализуем вторую программу развития Электрогенераторного завода. По этому году все пункты коллективного договора выполняются: плномерно растет заработная плата. На социальные нужды бюджетом планируется выделить 90 миллионов рублей, а на реконструкцию и приобретение нового технологического оборудования запланировано 800 миллионов рублей. Это позволит нам расширить свои возможности по освоению новых видов продукции и увеличению объемов производства. Это вклад в будущее нашего коллектива».

В свою очередь о планах Сарапульского электрогенераторного завода рассказал Председатель Совета директоров АО «СЭГЗ» Виталий Шурыгин.

«Сегодгня мы отмечаем свой 76 день рождения. Мы встречаем его в хороший день, в хорошее время, с хорошими результатами. Мы провели собрание акционеров, где подводили итоги 2017 года. По всем показателям в соответствии с законом об акционерных обществах, и по всем пунктам, которые были указаны в плане собрания, приняты все решения и отмечена положительная работа правления предприятия. Сейчас основной задачей я вижу развитие производства и продаж гражданской продукции, в том числе, выход на международный рынок. Мы должны также продолжать работу над развитием социальных объектов и социальных программ. Это ради блага людей, а значит и самого акционерногно общества. И я считаю, коллектив в состоянии успешно двигаться дальше».

Праздничные мероприятия, связанные с празднованием дня завода, завершились 9 июня на стадионе «Сокол». Для всех желающих было организовано выступление творческих коллективов города, завода и большая концертная программа с участием исполнительницы народных песен, лауреата международных фестивалей и конкурсов, финалистки телевизионного проекта «Народный артист» Марины Девятовой.

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