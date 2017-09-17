Приборы являются совместной разработкой научно-производственного центра «НИИ Микроприборов» из подмосковного Зеленограда и АО «Сарапульский электрогенераторный завод».
На сегодня в отечественной боевой и гражданской авиации используются фары с лампой накаливания, которая имеет ряд существенных недостатков: короткий срок службы, порядка 300 часов налета, и низкую надежность. Спираль, находящаяся внутри такого источника искусственного света, достаточно хрупкая и при длительной эксплуатации может разрушиться во время стрельбы или при посадке воздушного судна. Все это приводит к тому, что наземным службам приходится часто менять осветительные приборы, а в дальние полеты на борт нужно брать дополнительные запчасти.
- Расчетный срок службы новой светодиодной фары - порядка 25 тысяч часов. При этом в приборе установлен не один, а несколько автономных источников света, поэтому при выходе из строя одной или нескольких цепей светодиодов прибор все равно обеспечит нормальные взлет и посадку самолета или вертолета, - пояснил генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.
Во время работы над новыми фарами разработчикам пришлось учесть жесткие требования, предъявляемые к источникам света в авиации, – приборы должны быть не только надежными, но и излучать ровный мощный свет. Кроме того, в конструкции нужно было предусмотреть установку специальных радиаторов, предохраняющих светодиоды от перегревания. Сейчас устройства проходят межотраслевые испытания, после чего их передадут на летные испытания.
Григорий Глухов
Фото: пресс-служба АО «СЭГЗ»
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