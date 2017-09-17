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Сарапульский ЭГЗ участвует в создании новых светодиодных фар для росавиации

28 августа
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%d0%a1%d0%ad%d0%93%d0%97 Сарапульский ЭГЗ участвует в создании новых светодиодных фар для росавиации

Приборы являются совместной разработкой научно-производственного центра «НИИ Микроприборов» из подмосковного Зеленограда и АО «Сарапульский электрогенераторный завод».

На сегодня в отечественной боевой и гражданской авиации используются фары с лампой накаливания, которая имеет ряд существенных недостатков: короткий срок службы, порядка 300 часов налета, и низкую надежность. Спираль, находящаяся внутри такого источника искусственного света, достаточно хрупкая и при длительной эксплуатации может разрушиться во время стрельбы или при посадке воздушного судна. Все это приводит к тому, что наземным службам приходится часто менять осветительные приборы, а в дальние полеты на борт нужно брать дополнительные запчасти.

  • Расчетный срок службы новой светодиодной фары - порядка 25 тысяч часов. При этом в приборе установлен не один, а несколько автономных источников света, поэтому при выходе из строя одной или нескольких цепей светодиодов прибор все равно обеспечит нормальные взлет и посадку самолета или вертолета, - пояснил генеральный директор АО «СЭГЗ» Сергей Мусинов.

Во время работы над новыми фарами разработчикам пришлось учесть жесткие требования, предъявляемые к источникам света в авиации, – приборы должны быть не только надежными, но и излучать ровный мощный свет. Кроме того, в конструкции нужно было предусмотреть установку специальных радиаторов, предохраняющих светодиоды от перегревания. Сейчас устройства проходят межотраслевые испытания, после чего их передадут на летные испытания.

Григорий Глухов

Фото: пресс-служба АО «СЭГЗ»

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