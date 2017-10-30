Монтажники установили в одном из многоэтажных жилых домов Пензы пять лифтовых лебедок СГР-11 производства Сарапульского электрогенераторного завода (СЭГЗ). Установка оборудования прошла под контролем специалистов АО «СЭГЗ», сообщает пресс-служба предприятия. Новые лебедки появились в пяти подъездах дома. Их грузоподъемность составляет 430 кг, а скорость движения – 1 метр в секунду.
До конца 2017 года СЭГЗ отправит на Карачаровский мехзавод еще 10 лифтовых лебедок СГР-11. Их установят в жилых домах Московской области. В планах партнеров на 2018 год поставка на КМЗ 2,5 тысяч лифтовых лебедок производства Сарапульского электрогенераторного завода.
Напомним, Сарапульский электрогенераторный завод подписал соглашение о расширении кооперации по производству лифтового оборудования с ПАО «Карачаровский механический завод» в августе этого года. Переговоры двух предприятий проходили при личном участии главы Удмуртии Александра Бречалова.
Фото: пресс-служба АО «СЭГЗ»
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