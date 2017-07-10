Сотрудник Музея истории и культуры Среднего Прикамья в Сарапуле Дарья Козлова и древлехранитель Сарапульской епархии Виктор Ерастов участвуют в конкурсе «Лучший гид России», сообщает официальный сайт администрации Сарапула. Конкурс организован Русским географическим обществом при поддержке телеканала «Моя планета» и радиостанции «Маяк».
Сарапульские краеведы представили на зрительское голосование видеоэкскурсии по Покровскому кафедральному собору, Воскресенской церкви, части музейного квартала, «горе Урал» и набережной реки Камы в городе Сарапуле. Голосование за лучшие работы идет на официальных интернет-сайтах проекта до 16 июля.
Пять лучших работ, набравших наибольшее количество голосов, будут отмечены памятными дипломами и станут героями фильмов производства телеканала «Моя планета».
Фото: Cio.pravorg.ru
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.