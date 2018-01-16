В СМИ опубликована информация о смене собственника Сарапульской ТЭЦ и о том, что новый собственник планирует использовать незадействованные сегодня мощности ТЭЦ для развития криптобизнеса. Ситуацию, связанную с формированием в Сарапуле пилотной площадки цифровой экономики и с созданием дата-центра на пустующих площадях Сарапульской ТЭЦ, прокомментировали в Правительстве Удмуртии и Администрации Сарапула.
ТОСЭР Сарапул станет пилотной площадкой развития блокчейн-технологий
Первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики Александр Свинин:
– 9 января проект развития блокчейн-технологий в Удмуртии одобрил профильный Экспертный совет при комитете Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. В качестве пилотной площадки для разработки законодательного регулирования в цифровой экономике мы предложили город Сарапул, где компании, занятые в области блокчейн-технологий, в перспективе могут стать резидентами ТОСЭР. Как мы видим, интерес к добыче криптовалют на территории моногорода есть, мы готовы к переговорам с компанией об её участии в пилотном проекте.
Сарапульская ТЭЦ продолжит обеспечивать город теплом и горячей водой
Глава города Сарапула Александр Ессен:
– На Сарапульской ТЭЦ есть свободные площади, которые инвестор планирует задействовать, в том числе, и под создание дата-центра. Потенциально это позволит рассмотреть возможность открытия майнингового центра. Бизнес-направление новое, интересное для нашего города. На его основе могут быть созданы и развиты новые направления в IT - сфере в Сарапуле. И наш город, имея статус ТОСЭР, может стать интересен инвесторам для создания здесь развитых IT-предприятий. Мы знаем, что бизнес уходит в Интернет, создаются масштабные интернет-платформы, продающие товары и услуги и эти бизнесы могут переместиться к нам в город. Всё это очень перспективно для Сарапула, для развития рынка труда, экономики города и республики.
Что же касается основного функционала ТЭЦ, то здесь всё остаётся по-прежнему. Она много лет находилась в собственности частного предприятия ПАО «Т-Плюс». Более года назад этим собственником было принято решение о продаже нескольких ТЭЦ малых городов России. Долгое время шёл поиск подходящей энергетической компании – инвестора, специализирующегося на эксплуатации городских ТЭЦ. Такой инвестор – энергетическая компания «ГЭК» - был найден. Передача объекта прошла организовано. Весь трудовой коллектив и руководство ТЭЦ продолжают работу на объекте и при новом собственнике. Сарапульская ТЭЦ работает в обычном режиме, как и прежде надежно обеспечивает порядка 60 процентов города теплом и горячей водой. Тарифы на все коммунальные услуги остались прежними, утвержденными Минэнерго УР. На качестве коммунального обслуживания города смена собственника ТЭЦ не отразится. Для города и горожан ничего не изменится. Все обязательства по жизнеобеспечению города будут выполняться ТЭЦ в полном объеме и при новом собственнике. У ООО «ГЭК» есть в собственности другие такие же ТЭЦ по России, есть большой опыт обслуживания городов.
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