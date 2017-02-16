Библиотечный фонд Сарапульской исправительной колонии пополнился в Международный день дарения книг. Дарителем выступила Центральная библиотека им. Н.К. Крупской города Сарапула. Было передано почти 200 книг - это произведения отечественных, зарубежных классиков и современная литература, сообщает пресс-служба УФСИН по УР.
– Пополнение библиотечного фонда исправительного учреждения - это огромный плюс для колонии, - рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии №5 Константин Масагутов. – Издания новые, таких книг на полках библиотеки еще не было. Думаю, интерес осужденных к чтению возрастет многократно.
Фото: culture.ru
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