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Сарапульская колония получила в дар 200 книг

16 февраля
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96104.688x392 Сарапульская колония получила в дар 200 книг

Библиотечный фонд Сарапульской исправительной колонии пополнился в Международный день дарения книг. Дарителем выступила Центральная библиотека им. Н.К. Крупской города Сарапула. Было передано почти 200 книг - это произведения отечественных, зарубежных классиков и современная литература, сообщает пресс-служба УФСИН по УР.

– Пополнение библиотечного фонда исправительного учреждения - это огромный плюс для колонии, - рассказал начальник отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии №5 Константин Масагутов. – Издания новые, таких книг на полках библиотеки еще не было. Думаю, интерес осужденных к чтению возрастет многократно.

Фото: culture.ru

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Автор статьи

Анна АНТУГАНОВА Все материалы этого автора

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