Эти изменения утверждены постановлением Правительства России от 4 июля 2019 года № 854 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 2017 года № 1178».
Резиденты инвестиционных проектов могут на особых условиях в дополнение к имеющимся направлениям, заниматься – рыбоводством; добычей камня, песка и глины; производством пищевых продуктов, безалкогольных напитков, минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках; производством продуктов мукомольной и крупяной промышленности, крахмала и крахмалосодержащих продуктов (за исключением производства муки из зерновых культур); производством текстильных изделий и одежды. В списке новых видов деятельности - металлургическое производство; производство резиновых и пластмассовых изделий; производство электронных и оптических изделий (за исключением производства элементов электронной аппаратуры и печатных схем (плат) производства коммуникационного оборудования); производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей; производство кабелей и кабельной арматуры; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов и так далее. Также из новшеств указаны научные исследования и разработки, деятельность в сфере телекоммуникаций, общее и дополнительное образование и другие.
«Предлагаемые к развитию на территории Сарапула дополнительные виды экономической деятельности создадут привлекательные условия для реализации максимального количества инвестиционных проектов и создания рабочих мест в сферах, не связанных с градообразующей отраслью. За счёт этого будет обеспечена диверсификация экономики города, но при этом мы сохраним приоритет развития обрабатывающих производств. В этом году благодаря расширению перечня видов деятельности планируется к заселению ещё четыре компании, которые будут работать как в сфере производства и ИТ», - прокомментировал новый документ Глава Удмуртии Александр Бречалов.
Напомним, статус территории опережающего социально-экономического развития Сарапул получил в сентябре 2017 года. В 2018 в реестр резидентов ТОСЭР «Сарапул» включены 9 компаний с плановыми показателями объёмов инвестиций к 2027 году – более 2,3 млрд рублей и 739 новыми рабочими местами. Планируется, что к 2028 году с введением дополнительных видов экономической деятельности на территории опережающего социально-экономического развития в Сарапуле возможно создание 315 рабочих мест, что в перспективе обеспечит трудоустройство населения, снизит его отток, будет способствовать привлекательности города для молодёжи.
Фото: пресс-служба администрации Сарапула
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