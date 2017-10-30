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Сарапул стал площадкой для обмена опытом по сохранению культурного наследия в ПФО

25 октября
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25 октября здесь обсудили практику соблюдения законодательных норм в отношении территорий музеев-заповедников, музеев-усадеб, достопримечательных мест и объектов культурного наследия

Img 6012 Сарапул стал площадкой для обмена опытом по сохранению культурного наследия в ПФО

Сегодня, 25 октября, в Сарапуле состоялось заседание окружной межрегиональной рабочей группы по пресечению, предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства об охране объектов культурного наследия. Его провел руководитель управления Минкультуры России по ПФО Владимир Тарновский, передает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Флагманскую роль Сарапула в сохранении исторического и культурного наследия отметил в приветственном слове к участникам мероприятия Главный федеральный инспектор по УР Дмитрий Мусин.

«Первого августа, в рамках презентации Карты инвестиционных возможностей Удмуртии, Сарапул посетили первый заместитель Председателя Правительства России Игорь Иванович Шувалов и Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Викторович Бабич. Город их приятно удивил. Здесь решаются большие задачи, есть масштаб работ и стремление администрации и, главное, жителей города – беречь культурные и архитектурные традиции», - подчеркнул Дмитрий Мусин.

По мнению Главного федерального инспектора по УР, муниципалитетам и региональной власти необходимо более активно продвигать свои предложения в федеральные целевые программы. Также требует совершенствования нормативная база в области охраны объектов культурного наследия. Выработать предложения по её оптимизации – как раз одна из ключевых задач окружного межведомственного совещания.

О возможностях сохранения объектов культурного наследия Удмуртии в условиях жёсткой экономии рассказала Анастасия Муталенко - исполняющая обязанности заместителя Председателя Правительства УР.

«В Удмуртии более тысячи объектов культурного наследия, ещё более тысячи памятников героям Отечества разных эпох и таких достопримечательностей, которые достойны стать предметом государственного учёта и охраны, – это серьёзный «фронт работ». Вы знаете, что Главой региона и Правительством взят курс на оптимизацию структуры органов государственной власти и расходов бюджета. Но работа по государственной охране объектов культурного наследия – это не то, на чём следует экономить. Снижать нагрузку на бюджет мы будем через масштабирование уже существующей в Удмуртии практики государственно-частного партнёрства. Главная задача сейчас в сфере охраны культурных ценностей – перед Правительством, перед создаваемой Корпорацией развития Удмуртии – поиск ответственных инвесторов и создание условий, при которых им интересно вкладывать силы и средства в культурные и исторические объекты», - отметила Анастасия Муталенко.

Участники межрегиональной рабочей группы посетили архитектурные памятники Сарапула и Ижевска. В их планах также посещение архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай», где пройдёт обсуждение вопросов музеефикации образцов традиционного народного зодчества.

Фото: adm-sarapul.ru

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