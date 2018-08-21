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Сарапул присоединится к проекту. «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году

20 августа
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В следующем году безопасными и качественными должны стать не только дороги в Ижевске и Можге, но и в Сарапуле — в планах Правительства Удмуртской Республики – направить городу 100 млн. рублей на ремонт улично—дорожной сети в рамках приоритетного проекта.

2 %d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b8 Сарапул присоединится к проекту. «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году

16 августа Глава Сарапула Александр Ессен, специалисты управления ЖКХ, представители Общероссийского народного фронта и общественной организации «Автомобильная Удмуртия» проехали с рейдом по городу. Цель объезда — осмотреть дороги, которые требуют ремонта, и более детально обсудить весь спектр работ на каждом участке.

Как пояснили участники рейда, каждый объект должен рассматриваться индивидуально, не забывая при этом принцип комплексности. Всего в списке для осмотра было 30 дорог всех районов города. Из этих 30 объектов сарапульчане путем народного голосования определят самые проблемные участки, которые будут отремонтированы по проекту «Безопасные и качественные дороги».

— Готовясь к реализации этой программы, мы учитываем мнения граждан, которые просят и высказываются, какие дороги плохие и где, по их мнению, надо ремонтировать, и мнение специалистов, и мнение ГИБДД по улучшению безопасности дорог. Наше желание отремонтировать эти дороги комплексно, — отметил в интервью журналистам Александр Ессен.

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