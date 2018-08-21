16 августа Глава Сарапула Александр Ессен, специалисты управления ЖКХ, представители Общероссийского народного фронта и общественной организации «Автомобильная Удмуртия» проехали с рейдом по городу. Цель объезда — осмотреть дороги, которые требуют ремонта, и более детально обсудить весь спектр работ на каждом участке.
Как пояснили участники рейда, каждый объект должен рассматриваться индивидуально, не забывая при этом принцип комплексности. Всего в списке для осмотра было 30 дорог всех районов города. Из этих 30 объектов сарапульчане путем народного голосования определят самые проблемные участки, которые будут отремонтированы по проекту «Безопасные и качественные дороги».
— Готовясь к реализации этой программы, мы учитываем мнения граждан, которые просят и высказываются, какие дороги плохие и где, по их мнению, надо ремонтировать, и мнение специалистов, и мнение ГИБДД по улучшению безопасности дорог. Наше желание отремонтировать эти дороги комплексно, — отметил в интервью журналистам Александр Ессен.
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