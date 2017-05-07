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Сарапул приглашает на открытие обновленной Набережной

6 мая
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Dsc01283 Сарапул приглашает на открытие обновленной Набережной

9 мая в 16:00 в Сарапуле откроют обновленную набережную. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

— В результате освоения средств, поступивших из всех источников финансирования, благоустроено 15340 кв. м берега Камы, набережной города. Из бюджета Российской Федерации получено 28 086,33 тыс рублей, из бюджета Удмуртской Республики – 8 875,3 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования – 449,7 тыс. рублей. Общая сумма вложенных средств составляет 37 411, тыс. рублей, - рассказал глава Сарапула Александр Ессен. - За достаточно короткий срок выполнен большой объем работ по благоустройству, озеленению, наружному освещению. Теперь набережная Сарапула имеет достойный и привлекательный вид. Это прекрасный подарок ко Дню Победы нашим уважаемым ветеранам, всем жителям нашего города. И это наша большая победа в деле преображения нашего замечательного города.

Летом продолжатся работы на очистных сооружениях ливневых стоков, а также на сооружении фонтана.

Фото: пресс-служба Сарапула

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