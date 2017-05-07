9 мая в 16:00 в Сарапуле откроют обновленную набережную. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
— В результате освоения средств, поступивших из всех источников финансирования, благоустроено 15340 кв. м берега Камы, набережной города. Из бюджета Российской Федерации получено 28 086,33 тыс рублей, из бюджета Удмуртской Республики – 8 875,3 тыс. рублей, из бюджета муниципального образования – 449,7 тыс. рублей. Общая сумма вложенных средств составляет 37 411, тыс. рублей, - рассказал глава Сарапула Александр Ессен. - За достаточно короткий срок выполнен большой объем работ по благоустройству, озеленению, наружному освещению. Теперь набережная Сарапула имеет достойный и привлекательный вид. Это прекрасный подарок ко Дню Победы нашим уважаемым ветеранам, всем жителям нашего города. И это наша большая победа в деле преображения нашего замечательного города.
Летом продолжатся работы на очистных сооружениях ливневых стоков, а также на сооружении фонтана.
Фото: пресс-служба Сарапула
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.