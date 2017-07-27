В Федеральном агентстве по туризму позиционируют Сарапул как точку прибытия круизных судов. Об этом заявил заместитель руководителя ведомства Николай Королев во время обучающего семинара для специалистов сферы туризма. Он положительно оценил опыт Сарапула по реализации проекта кластерного развития:
– Регион и мэрия все обязательства, взятые по реализации программы, исполняют, работы идут по плану. Обязательства выполняются и по софинансированию, и по привлеченным средствами. Перспективы для Сарапула существуют и реализовываются. Если ранее было 12 заходов туристских судов в город, сейчас уже 100 заходов судов. Это очень здорово. Мы и позиционируем Сарапул, как точку прибытия круизных судов. В будущем он должен стать новой визитной карточкой развития бизнеса в РФ.
Королев отметил, что тренд на внутренний туризм на протяжении последних трех лет находится в положительной динамике, и растут туристические потоки. В дальнейших планах вести работу по 15 новым направлениям со своей специализацией.
Глава Сарапула Александр Ессен подчеркнул значение развития туриндустрии для города:
– Это будущее бизнеса, и бизнес почувствовал, что эта тема интересна. Программу помогают реализовывать Ростуризм, и Правительство УР. Мы видим результаты, и будем делать все, чтобы отрасль превратилась в бизнес, и это было интересно многим нашим инвесторам.
О планах развития туристического потенциала Удмуртии рассказал министр культуры и туризма УР Владимир Соловьев:
– После реализации данной федеральной программы развития туризма у нас есть желание попасть и в новую федеральную программу. Уже готов проект по Воткинску, он находится в реестре Федерального агентства. Следующий проект называется «Воткинск – Родина Чайковского». Примерно сумма около 200 млн. рублей.
Всего обучающий семинар собрал более ста представителей туриндустрии со всего ПФО. Среди участников в основном представители из Удмуртии, а также Новосибирска, Казани, Йошкар-Олы, Кургана, Горно-Алтайска.
Фото: Пресс-служба администрации г.Сарапула
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