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Сарапул и Елабуга стали городами-побратимами.

28 сентября
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27 сентября в Ижевске в рамках заседания Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов ПФО состоялось подписание Соглашения о сотрудничестве между городами Сарапул и Елабуга.

22db15e74a401d76d2aef0b15debc556 (1) Сарапул и Елабуга стали городами-побратимами.

Перед этим Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Алексей Прасолов и спикер Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухамедшин поставили свои подписи под Меморандумом о намерениях по содействию установлению побратимских отношений между городами регионов.

Напомним, что с инициативой об установлении побратимских отношений между Сарапулом и Елабугой в мае текущего года выступил Председатель Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов. Предложение было сделано в ходе Межрегиональной научно-практической конференции, проходившего в Елабуге и посвящённой 100-летию первого Всероссийского съезда удмуртского народа. Говоря о развитии сотрудничества между муниципалитетами, спикер парламента Удмуртии особо подчеркнул их историческую и культурную значимость для регионов и страны в целом. Кроме того, по его словам, оба города являются особыми экономическими зонами.

Соглашение, которое подписали Глава Сарапула Александр Ессен и мэр Елабуги Геннадий Емельянов, устанавливает побратимские отношения между муниципальными образованиями, основанные на взаимном уважении и сотрудничестве в социальной, культурной, спортивной, экономической и иных сферах. В частности, документ предусматривает обмен опытом по вопросам создания условий для оказания медицинской помощи населению, развития детского дошкольного образования.

Также речь идёт об укреплении связей между учреждениями культуры, искусства и творческими коллективами, в том числе организацию гастролей, выставок, развитие массового туризма и спорта, сохранение объектов историко-культурного наследия и развитие историко-культурных территорий. В сфере экономики и инвестиционной деятельности планируется обмен опытом по вопросам привлечения инвестиций, установление деловых связей предпринимателей, разработка и реализация совместных проектов, направленных на развитие экономики городов-побратимов. Предусмотрено также совместное решение проблем жилищного строительства, архитектуры и благоустройства территорий, в том числе в сфере создания безбарьерной среды для инвалидов, а также широкое информационное сотрудничество.

Глава Сарапула Александр Ессен отметил, что сотрудничество между городами началось значительно раньше подписания официального документа: «Я думаю, что города от этого выиграют вдвойне, у нас у каждого есть свои планы, и сегодня можно объединить усилия во многих направлениях. В частности, нас интересует и сфера туризма и экономические связи. Наши города исторически были всегда близки, у них было много связей между купцами, между населением и я думаю, что это может быть второй виток в истори».

Геннадий Емельянов, мэр города Елабуга, добавил, что Соглашение, помимо культурно-туристической составляющей, направлено на развитие экономики обоих городов. Это в том числе касается развития промышленного производства и кооперации, обмена товарами и услугами.

По словам руководителей муниципалитетов, после подписания Соглашения будет разработан и утверждён совместный план работы. Такое планирование, согласованное администрациями городов Сарапула и Елабуги, впредь станет ежегодным.

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Автор статьи

Алиса ЧУДОВА Все материалы этого автора

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