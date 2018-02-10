На прошлой неделе Удмуртию посетила с рабочим визитом член Экспертного совета при Минстрое РФ и комитета Госдумы РФ, исполнительный директор Ассоциации управляющих организаций «Новое качество» Олеся Лещенко. Она ознакомилась с работой региональных УК, а также провела круглый стол на тему «Управление многоквартирными домами. В фокусе Удмуртская Республика», участие в котором приняли представители Министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР, Госжилинспекции УР, Администрации Ижевска и управляющих организаций. Основной темой дискуссии были актуальные изменения в отраслевом законодательстве, которые сегодня разрабатывает Минстрой РФ. Корреспондент «УП» встретился с московским экспертом и задал ей несколько вопросов.
ЖКХ – меняется
– Олеся Алексеевна, вы сегодня побывали в офисах двух крупных управляющих компаний Ижевска, пообщались с их руководителями, сотрудниками, вам рассказали и показали, какие новации они внедряют. Поделитесь впечатлениями.
– Впечатления самые хорошие. Сразу видно, что в Ижевске управляющие организации для конкуренции используют не административный или финансовый ресурсы, а действительно стремятся обеспечить высокое качество сервиса. Столичные УК только начинают двигаться в этом направлении. В Москве пока ещё силён административный ресурс, на рынке много государственных компаний. В вопросах улучшения качества сервиса, клиентоориентированности, заботе о жилищном фонде многим московским компаниям стоит поучиться у ижевских.
– А что особенно понравилось?
– Многое. Например, одна из УК разработала специальное мобильное приложение, где одним касанием можно вызвать в квартиру мастера или передать показания узлов учёта. В многоквартирных домах Ижевска устанавливают «умные» счётчики, которые сами передают показания. В подъездах домов, в которых мы побывали, установлены информационные стенды, где можно посмотреть телефон аварийной диспетчерской службы или специальные ящики для сбора показаний счётчиков. В моём доме в центре Москвы, где не самый плохой жилищный фонд, такого нет. Но, именно в таких мелочах проявляется клиентоориентированность, это показывает, что здесь действительно думают о людях.
– Вы считаете, что ижевские управляющие компании двигаются в нужном направлении?
– Я много езжу по стране, так как для нас очень важен региональный опыт, чтобы понимать, как развивается рынок, как институционально развивать законодательство, а для этого нужно учитывать опыт, который сложился в субъектах. Поэтому я знаю, как работают УК в других субъектах.
В течение ближайших месяцев будет принято постановление Правительства России, которое установит базовые требования к сервису управляющей организации. Минстрой РФ работал над этим документом около года, и наша ассоциация активно участвовала в этом процессе, предлагала свои новации. Так вот, в некоторых субъектах довольно болезненно воспринимают эти нововведения, и нам приходится объяснять, что при разработке этого документа учитывался опыт передовых управляющих организаций, которые уже так работают. Мы рассказываем руководителям УК и надзорных органов, что нужно сделать, чтобы поэтапно перейти к применению новых стандартов обслуживания жилья, и как сделать это безболезненно. В Ижевске же мы увидели, что всё уже работает, никаких проблем ни у управляющих организаций, ни у госжилинспекции, ни у жителей здесь не будет.
По единому стандарту
– Олеся Алексеевна, какие ещё изменения жилищного законодательства нас ждут в ближайшее время?
– Все изменения будут точечными. Это своего рода донастройка законодательной базы, так как все понимают, что никакие кардинальные перемены в жилищном законодательстве сегодня не нужны. На повестке стоят два больших и важных документа, касающихся деятельности управляющих организаций и обслуживания МКД. Работа над ними в Минстрое РФ уже ведётся.
Первый документ – методика формирования расчёта размера платы за жилое помещение. Недавно, Президент России Владимир Путин, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, потребовал навести порядок в системе платежей за жилищные услуги. Речь идёт о тарифах за содержание и обслуживание жилья, которые, в отличие от коммунальных, не регулируются на федеральном уровне. Но сделать это сегодня, не нанеся вреда экономике управляющих организаций, очень сложно. Ведь чтобы устанавливать какие–то пределы цен, нужно понимать, за что конкретно будет платить потребитель. Иными словами, каким должен быть базовый пакет услуг управляющей компании.
Существующие в данный момент нормативные акты не раскрывают этот вопрос в полной мере. Поэтому и ведётся речь о необходимости прийти к некоему общему знаменателю. То есть разработать и принять стандарты услуг в сфере управления многоквартирными домами, о которых я уже говорила.
Такой стандарт Минстроем подготовлен и, вероятно, в ближайшее время документ будет принят. В нём регламентируются очень многие аспекты деятельности УК. Например, там прописан регламент по приёму заявок от жителей, есть нормы локализации аварий, вводятся определённые требования к внешнему виду технического персонала, работающего на выезде, устанавливается максимальное время дозвона в аварийно–диспетчерскую службу и много ещё интересного и полезного.
Ориентир для муниципалитетов
– Но каким образом всё это можно было бы положить в основу ценообразования. Ведь многоквартирные дома разные, и стоимость их обслуживания, соответственно, тоже не может быть одинаковой…
– Как раз эта методика, понятная, одна на всю страну, должна ответить на эти вопросы для всех – и для муниципалитетов, которые с этим работают, и для управляющих организаций, для проверяющих органов, и вообще для каждого. Документ будет содержать правила расчёта цен за жилищные услуги и минимальный перечень услуг и работ, которые необходимы для того, чтобы многоквартирный дом был в порядке.
На основании этих методологических рекомендаций муниципалитеты будут рассчитывать и принимать тарифы на жилищные услуги. Применять же их будут только для тех домов, собственники которых не смогли договориться со своей управляющей организацией, не определили вместе с ней смету расходов по дому на содержание жилья и текущий ремонт, или для тех домов, которые не выбрали способ управления домом, и для них муниципалитет объявляет конкурс.
Для активных собственников эта методика будет своего рода ориентиром, чтобы понимать, из чего формируются затраты на содержание и обслуживание жилья.
Ещё один важный документ, который сейчас разрабатывается – правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Последний раз такой нормативный акт принимался в стране ещё в 90–е годы. Он устарел, по нему есть постановления суда о том, что его можно применять лишь частично.
Для чего этот документ нужен? Например, он регламентирует, с какой периодичностью УК должна мыть полы в подъездах: каждый день или достаточно раз в неделю, а также многие другие аспекты эксплуатации и обслуживания многоквартирного жилого дома. Время идёт вперёд, технологии, с которыми работают управдомы, тоже меняются, понятно, что документ требует обновления. Но тут, я думаю, никаких революций не будет, самое главное, всё рассчитать таким образом, чтобы не было лишней нагрузки на граждан, чтобы квартплата не выросла.
От первого лица
Директор ООО «УК–Ижкомцентр» Андрей Зиновьев:
– Наша компания уделяет большое внимание качеству обслуживания клиентов. Все наши клиентские офисы оборудованы специальными окнами для приёма жителей. Персонал компании, который работает с клиентами, постоянно проходит обучение.
У компании есть свой сайт в Интернете, где мы размещаем всю необходимую для жителей информацию: адреса и телефоны офисов и служб, отчёты о проведённых работах и сбору средств за капремонт, новости законодательства и многое другое. Однако анализ показал, что посещаемость сайта небольшая, поэтому мы начали искать другие способы донесения до жителей актуальной информации. В итоге сделали ставку на соцсети, как на самый посещаемый ресурс. Зарегистрировали странички нашей компании во всех самых популярных социальных сетях и начали общаться с жильцами напрямую. Наши сотрудники выкладывали там информацию о нашей работе, рассказывали об изменениях жилищного законодательства, отвечали на вопросы и жалобы жителей. Конечно, сначала на нас обрушился шквал негатива, но со временем начал налаживаться конструктивный диалог. Люди поняли, что мы реагируем на замечания, прислушиваемся к их мнению.
Такое интерактивное общение пошло на пользу и нам, и жителям. Мы разгрузили наши клиентские офисы: многие вопросы, которые возникают у людей, сегодня решаются удалённо. Удобно и жителям: им не надо ходить в наши офисы, писать заявления, чтобы решить какую–то коммунальную проблему. Всё это благоприятно сказалось на имидже нашей компании и позволило сократить расходы. За три года обслуживаемый нами жилой фонд вырос практически на треть, при этом штат сотрудников остался прежним.
Ещё одно направление, которое мы сегодня активно развиваем, – это установка в домах автоматизированных информационно–измерительных систем учёта потребления коммунальных ресурсов. Проще говоря, это «умные» счётчики, которые передают показания в режиме «онлайн» со всех квартир в доме сразу в офис нашей компании. Мы уже оборудовали такими системами два многоквартирных дома и сейчас их тестируем. Эффект есть: по этим домам нам удалось значительно снизить ОДН. Мы намерены эту работу продолжать.
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