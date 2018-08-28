Полное восстановление
Человек, регулярно отдыхающий в санатории, лучше выглядит, значительно меньше болеет и чувствует себя бодрее. При этом стоит заметить, что санаторный отдых – это не уколы, не приём таблеток и постоянные осмотры у врача. Гость санатория наслаждается отдыхом, придерживается собственного распорядка дня и посещает приятные для себя лечебные процедуры: массаж, минеральные ванны, грязевое обёртывание, фитнес–программы и другие.
В Ижевске такой отдых, который по пользе вполне заменит отдых у моря, предоставляет санаторий–профилакторий «Сосновый». Он расположен в зелёной лесопарковой зоне, вдали от промышленных предприятий. В современном санатории – всё, как в хорошем отеле, только вместо ассортимента бара предложат минеральные воды, грязи, массаж, отвары целебных трав и витаминные добавки.
Санаторий «Сосновый» уникален тем, что здесь можно не только заняться профилактикой своего здоровья, но и восстановиться после тяжёлой болезни. Сегодня из–за многих факторов резко сократились сроки пребывания больных на стационарном лечении. Поэтому людям чаще всего негде полностью восстановиться. Лечебная сеть этого не предоставляет, остаются только курорты и санатории. Но курорты далеко, а санатории здесь – практически в центре города.
– Чтобы человек окончательно вылечился после операции или болезни, важна правильная реабилитация. Но срок, который даётся на неё в больницах, очень небольшой – часто люди выходят недолеченными. Это ведёт к хроническим заболеваниям, осложнениям и, в конечном итоге, инвалидизации. Наш санаторий помогает людям восстановиться физически, психологически и морально, – говорит главный врач санатория–профилактория Юрий Блохин.
Кроме того, врач обращает внимание на то, что выбирать санаторий важно в той климатической зоне, где живёт человек. Резкая смена климата наносит сильный удар по иммунитету, и организму потребуется время, чтобы перестроиться. Если цель – восстановиться, то не нужно заставлять организм тратить силы на акклиматизацию.
Профилактика, лечение, реабилитация в санатории–профилактории «Сосновый» основаны на природных факторах. Никакой химии, только витамины, диетическое питание, водные процедуры, аппаратное физиолечение. Такой отдых полезен при лечении многих заболеваний: желудочно–кишечного тракта, сердечно–сосудистой, нервной, дыхательной систем, опорно–двигательного аппарата, кожи, эндокринной системы и сезонных вирусных инфекций.
«Побывать» на Эльбрусе
Как сказал Юрий Блохин, санаторно–курортное лечение держится на трёх китах: лечение природными факторами, диетическое питание и культурно–развлекательная программа.
Санаторий–профилакторий «Сосновый» – это целый комплекс зданий, которые соединены между собой. Это очень удобно: из киноконцертного зала можно попасть в столовую, потом в спальный корпус, далее – в лечебный корпус, зимний сад с экзотическими растениями и 25–метровый бассейн с саунами.
Гордится санаторий галокамерой, создающей условия «соляной шахты», и установкой «горного воздуха». Именно «Сосновый» был первым в Удмуртии, кто занялся спелеогалотерапией. И это оказалось удачным решением – после нескольких курсов этого эффективного метода многие дети, страдающие дыхательной патологией, были сняты не только с диспансерного учёта, но и с инвалидности. Для взрослых – это прекрасный метод борьбы с хроническими бронхо–лёгочными заболеваниями. Как говорит врач, 10 сеансов «соляной шахты» равнозначны тому, что вы побывали на море.
Благодаря установке «горный воздух» пациенты дышат постепенно разряженной атмосферой кислорода. Установка создаёт условия, близкие к горным курортам. Содержание кислорода соответствуетего концентрации на Эльбрусе.
– Это равносильно тому, что подняться над уровнем моря на 4,5 км. Уже после 4–5 процедур результаты дают о себе знать. Нормализуется давление, сон, улучшается аппетит, исчезает хроническая усталость, – рассказывает Юрий Григорьевич. Пройденный курс гипокситерапии даёт высокие результаты в лечении заболеваний органов дыхания, сердечно–сосудистой системы, желудочно–кишечного тракта, эндокринной системы, центральной нервной системы.
В лечебном отделении «Соснового» есть также водолечебница на 8 ванн: каждый может принять йодобромные, жемчужные, скипидарные, соляно–хвойные ванны и ванны с морской солью. Кроме этого, укрепить здоровье помогут кабинеты теплолечения, электролечения, светолечения, магнитолечения, массажа, кислородных коктейлей и фитотерапии, лечебных душей. В основе грязелечения – иловая грязь с Сакского озера (Крым) и голубая глина (из месторождения в Пермском крае). Для самых активных посетителей разработаны маршруты для занятий скандинавской ходьбой.
Программы для каждого
В санатории круглый год работает детский оздоровительный центр. Программы профилактики и лечения определяются индивидуально: с учётом основного заболевания и сопутствующей патологии.
– Сегодня многие загородные лагеря уступают санаториям, потому что не все они имеют необходимый набор оздоровительных процедур. В санатории же есть квалифицированный медицинский персонал и множество лечебных услуг, – рассказывает Юрий Блохин. Только за первое полугодие в «Сосновом» поправили и восстановили здоровье более 350 детей. Совместно со школой «Новых технологий», спортивной школой олимпийского резерва, школой юных футболистов «Лидер», школой бега, школой эстетической гимнастики и школой английского языка в каникулы проводятся образовательные, развлекательные и оздоровительные программы. Во время пребывания в санатории дети могут посещать кружки, детские игровые и спортивные площадки, библиотеку.
Кроме этого, сотрудниками санатория разработаны специальные программы для паломников, аграриев и людей рабочих профессий. На этом «Сосновый» не останавливается. Как рассказал главный врач, ориентиры на будущее – это освоение методик для реабилитации опорно–двигательного аппарата и установка кислородных капсул.
– Сегодня есть огромная потребность в лечении заболеваний позвоночника. В ближайшее время мы хотим внедрить комплекс аппаратов и методик, позволяющих эффективно справляться с проблемами позвоночника. В дополнение к этому можно уже сейчас снять болевой синдром массажем, поплавать в бассейне для расслабления, посетить спортивный зал с тренером, который покажет правильные упражнения. В итоге будет комплексное решение проблемы, – говорит Юрий Блохин.
Также в стенах санатория могут появиться и другие современные медицинские технологии. К примеру, кислородные капсулы. Пациент помещается в специальную камеру и дышит чистым кислородом. Нормобарическая оксигенация – это процедура, действие которой направлено на обогащение всех клеток организма кислородом. В особенности эта процедура полезна для реабилитации в кардиологии, неврологии, гинекологии, педиатрии и спортивной медицине.
Почему в санатории лучше отдыхать осенью?
• отсутствие толпы отдыхающих в осенний период порадует любителей отдыха тихой и спокойной атмосферой
• отсутствие изнуряющей жары
• благоприятное время для укрепления иммунитета перед зимой
• климат осени больше подходит для оздоровления
Кому полезен отдых в санатории?
• людям, работающим с вредными производственными факторами
• пациентам после перенесённых заболеваний, операций, при ранней выписке из больницы и возникших осложнениях
• детям, в частности, тем, кто часто страдает простудными заболеваниями
• родителям с детьми
Подробную информацию о лечебных и профилактических программах санатория–профилактория «Сосновый» можно узнать по тел. 66–44–20, 30–18–88 и по сот. 8–950–179–61–04
Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
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