Детский санаторий «Березка» расположен в Сюмсинском районе, село Орловское, пер. Подлесный, д.1.
Санаторий находится в экологическом чистом районе Удмуртии, созданы все условия для полноценного отдыха детей и их родителей.
В санатории помогут справиться с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, ЛОР-органов, а также с нарушением осанки, плоскостопием, функциональными нарушениями со стороны нервной системы, плоскостопием.
Подробную информацию о лечении вы можете посмотреть на сайте russianberezka.ru.
Контактный телефон 8 (34152) 5-11-38, 8-912- 762-28-02.
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