По улицам и переулкам
Когда Татьяна Наймушина училась в Ижевской государственной медицинской академии на третьем–четвёртом курсах, она хотела стать хирургом. Перед майскими праздниками многие её сокурсники, те, что из сёл и деревень, пропустив какие–то учебные часы, уезжали домой, а она оставалась: в расписании стояли занятия по любимой хирургии!
И всё же выбрала терапию, хоть труд участкового врача и не так заметен, как результат работы хирурга. Терапевт – «собиратель», видит организм человека в целом, и это видение, грамотное ведение пациента порой позволяют обойтись без операции.
Участковый терапевт – самая распространённая врачебная специальность, но и самая беспокойная, нередко не укладывающаяся в рамки рабочего графика. Из группы, в которой училась Татьяна (она окончила медакадемию в 1998 году), участковыми врачами сейчас работают всего два человека. Одна из них – Татьяна Наймушина.
Участок у неё обширный: от улицы Нагорной в Ленинском районе Ижевска до Парашютной (двенадцать улиц). А ещё переулки. Невысокие дома с палисадниками. В них растут сирень, яблони, много цветов. Приветливые жители. Для них повстречаться с врачом – удача. Порой спрашивают совета прямо на дорожке, и Татьяна Юрьевна, если время хоть немного позволяет, останавливается, что–то поясняет. Однажды пожилая женщина, завидев доктора, предложила ей… палку. Вон там, дескать, бездомная собака, так возьмите палку на всякий случай.
За двадцать лет работы в частном секторе была и такая ситуация. Врач Наймушина приехала по вызову. Ворота отперла бабушка. Никого, мол, я не вызывала. Ошибка в адресе? Стали разбираться. И в это время со двора на улицу вышла внушительных размеров собака. «Не бойтесь, она не кусается», – сказала бабушка. Но стоило Татьяне Юрьевне отвернуться, как эта спокойная на вид собака укусила её за ногу.
Пришлось вернуться в поликлинику, обработать рану и – снова на участок, к пациентам. К травматологу Татьяна Юрьевна обратилась уже только на следующий день.
В частном секторе люди болеют не реже, но и не чаще, чем жители многоэтажных домов. Мышиная лихорадка? Такой случай был, но в доме заболевшего человека мыши не водились. Возможно, инфицированные экскременты полёвок оказались на картофеле или дровах, привезённых из пригорода.
Как и везде, на участке немало пациентов с гипертонической болезнью. И Татьяна Юрьевна не устаёт напоминать: если такой диагноз поставлен, лекарство надо принимать каждый день. От гастрита, мол, ещё никто не умирал, а инсульт может отнять жизнь. Даже если самого плохого удастся избежать, какой будет жизнь? Может быть, и ложку ко рту без помощи родных не поднесёте.
Инсульт порой случается и при не слишком высоком артериальном давлении. У одного из пациентов было головокружение. Он ощущал его, даже когда сидел. Жена сказала, что так – давненько, а сам пациент уточнил: «Уже сутки качает!». Врач поверила пациенту и, осмотрев его, тут же вызвала «скорую помощь» для доставки больного в сосудистый центр.
К слову, люди в возрасте от 60 до 70 лет, больные сахарным диабетом, очень склонны к инсульту.
Двойная доза не лечит!
Однажды Татьяна Юрьевна невольно проверила, насколько корректно работает аптека. Подхватив в выходной день инфекцию, решила принять антибиотик, но в аптеке ей, врачу, антибиотик без рецепта не продали. Однако многие другие провизоры закон обходят: только бы продать! Ещё и советуют купить то или иное лекарство.
Придя домой к одному из пациентов, Татьяна Юрьевна увидела на столе лекарства с разными названиями.
– Вы всё это принимаете?
– Да, – ответил пациент, возможно, думавший, что доктор его за это похвалит.
А врач ужаснулась: в каждом из этих «разных» лекарств содержалось одно и то же действующее вещество – ацетилсалициловая кислота. То есть больной принимал двойную, а то и тройную дозу! Продолжи он такое «лечение», довёл бы себя до желудочного кровотечения! А вот ещё случай. Мужчина снял с тела присосавшегося клеща. Привит от клещевого энцефалита не был, но знал, что делается экстренная профилактика, поэтому пошёл в аптеку за иммуноглобулином. Там ему это средство продали, но – в недостаточном количестве, без учёта веса пациента. Так какой же смысл в этой покупке, причём очень дорогой, если нужного профилактического эффекта всё равно не будет?!
Каждый недуг требует вдумчивого подхода. Врача вызвали к женщине, которая не может согнуться–разогнуться. Огорода у неё нет, малых детей, которых надо на руках носить, – тоже. Что же привело к боли в спине? Поймёшь причину – быстрее вылечишь…
Мечта в «запасе»
Татьяна Юрьевна любит отдых на реке. Ни с чем не сравнить ощущение, когда идёшь по мху к водоёму в какой–нибудь не очень обитаемой части нашей страны. Вместе с однокурсниками Наймушина отправилась в первый свой сплав ещё тогда, когда и плавать не умела. Потом, с помощью тренера, научилась.
Другое её увлечение – вышивание. Когда за окном непрекращающийся дождь, так приятно склониться над наброском календулы и герани и оранжевыми нитками разных оттенков создать жизнерадостную картину, потом вставить её в рамку, повесить на стену. Жаль, что ничем таким нельзя украшать кабинет врача.
А ещё одна мечта пока в «запасе». Не удалось Татьяне Юрьевне с первого раза сдать экзамен по вождению.
– Это был самый короткий экзамен, – признаётся Наймушина. – Инструктор сел в машину и, когда мы чуть–чуть проехали, сказал: «Остановись». Я остановилась и… провалила экзамен: среди нескольких знаков, едва видных из–за листвы, в самом верху висел знак, запрещающий остановку.
Анализируя, почему так случилось, Татьяна Юрьевна иронизирует:
– В том месте уже стояли машины. Их водители не заметили знак, вот и я – на них глядя.
А самый долгий экзамен в своей жизни – на профессионализм – врач Татьяна Наймушина сдаёт каждый день, и многие пациенты считают её работу безупречной.
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.