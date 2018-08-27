Осмотр, лечение, рекомендации. Более 850 детей осмотрено в мобильном медицинском комплексе. **За 7 месяцев 2018 года мобильный медицинский комплекс для медицинского обслуживания детского населе...

Чуткие руки профессора Мальчикова. Лауреату Госпремии Удмуртии – 70 лет **В восьмом классе Аркадий Мальчиков прочитал книгу Николая Амосова «Сердце на ладони» и больше ни о ...

Грибы – не только дар природы. В Роспотребнадзоре рассказали о том, как ими не отравиться **В Удмуртии начался грибной сезон. В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили о правилах с...