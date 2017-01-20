По информации республиканских СМИ, самая красивая купель республики оборудована в Воткинске . Накануне Крещения ее освятил митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.
19 декабря от Благовещенского собора по набережной воткинского пруда к пляжу «Остров» состоялся крестный ход. Участие в шествии приняли стали сотни горожан, сообщает пресс-служба городской администрации.
Фотографиями купели жители Воткинска активно делятся в соцсетях.
По данным управления ГО и ЧС города Воткинска, в купели, оборудованной на пляже «Остров», 19 января совершили омовение около пяти тысяч горожан и гостей города.
Дежурившие спасатели отмечают, что крещенские купания в городе прошли без происшествий.
Фото: susanin.udm.ru
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