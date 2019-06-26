…Почему-то, едва проснувшись, он сразу всё понял. Даже ещё не утро, и этот непрерывный натужный вой, разбудивший его. Вой откуда-то даже не с неба, а гораздо ближе… Над головой нагло проплывала чёрная бесконечная стая чужих, меченых свастикой самолётов… Но пока ещё не бомбили, пока они несли смерть куда-то дальше… В голове крутилось – надо спасаться… Нет – надо спасать!
Самуилу Певзнеру, куратору пионерского лагеря в Друскининкае, работнику Белостокского обкома комсомола было тогда 29 лет. Не будем гадать, охватили ли его растерянность, испуг, о чём думал тогда молодой парень– зачем домысливать? Всё дальнейшее показало – парень думал правильно: времени мало, но оно ещё есть! Надо спасать детей!
В 6 утра 22 июня по радио что-то гавкал Гитлер, а уже через час Певзнер принимает решение, продумывает действия и – действует. Чтобы не пугать и без того растерянных только что проснувшихся детей, он предлагает им… игру – «Мы идём в поход! На три дня! Быстро собираем всё необходимое! Старшие помогают младшим!»
А теперь представим, какая паника и неразбериха могли начаться в лагере, где находились 400 литовских, польских, еврейских, белорусских и русских детей, прибывших на отдых. Это были и совсем малыши, и ребята постарше, 13-14-летние. И чем могли бы обернуться для них нерасторопность, эгоизм, малодушие взрослых, в данном случае – их молодого куратора, окажись он именно таковым. А для самого Певзнера?
А вот тут как раз и гадать не надо, не утруждать нашу «современную» фантазию: уже в первые дни и недели войны началось и массовое истребление местного населения, и создание гетто, и вывоз на принудительные работы… А если вам известна концепция и последствия некой нацистской программы Т-4, «выстраданной» фюрером, суть которой – ускоренное уничтожение ущербных, беззащитных, ликвидация лишних ртов, тех, кто не приносит доход (а такими значились умственно отсталые, калеки, старики и дети, люди «неправильной» расы), то и объяснять что-либо даже не стоит. И всё это фашистское средневековье в одночасье обрушилось на наши западные советские земли.
Из пунктуальных отчётов самих же фашистов известно, что уже осенью цифра уничтоженных в Литве жителей только еврейской национальности составила 71 105 человек. Теперь это только цифра, одна из цифр, а ведь тогда это были живые люди, чьи-то дети…
И вот начался этот «поход».
Дети собирали вещи, а Самуил Певзнер уже метался по железнодорожной станции. Он организовывал вагоны, искал паровоз, убеждал начальников, и, наконец, его усилия увенчались тем, что был сформирован целый состав, в котором эвакуировались 1600 пассажиров. А среди этих беженцев были не только дети пионерского лагеря. Сформированный Певзнером поезд атаковали и целые семьи, и спасающиеся взрослые. Да, паниковали и бежали все, но почему-то привести весь этот вокзальный хаос в порядок сумел никакой не командир, не военный, не высокий чин, а именно Самуил Маркович.
Почему? Видимо, запредельные, необыкновенно трудные ситуации и выявляют таких запредельных и необыкновенных людей. Ведь как показал и этот вокзальный эпизод, если бы не Певзнер, то… чем бы всё кончилось теперь уже для 1600 человек?
Он поступил так же, как в своё время Иван Пущин на Сенатской площади, когда после долгого мучительного противостояния у восставших началась паника и апатия, уже наступили растерянность и неверие. «Как быть? Кто же будет командовать? Мы хоть и военные, но у нас эполеты маленькие…» И ни у кого – ни у струсившего Трубецкого, ни у разумного Рылеева, ни у остервенелого Каховского, ни у бывшего «главного» Оболенского – ни у кого не хватило в тот момент воли, ответственности, смелости… И только тихий коллежский асессор, абсолютно штатский Пущин в своём чёрном плаще и чёрной шляпе, поднял руку вверх: «Будете меня слушать?» Он спросил, как приказал, и тут же выстроил заново каре, и уже дал команду к стрельбе, и вот уже стреляют… Значит, дело не в «малых эполетах», не в выучке, не в чинах, на что так привыкли и любят уповать бестолковые. А в чём? Вот тут уже нужно включить и фантазию, и совесть – ответ придёт.
У таких, как Самуил Певзнер, подобные эпизоды, складываясь в нераздельную жизненную цепь, становятся чем-то иным, гораздо большим – они перерастают сами себя и превращаются в Поступки, а люди, их совершающие, видятся нам Личностями.
…Переполненный поезд спасался… Он продирался к жизни прямо по линии фронта. Рельсы, доживавшие последние дни своей довоенной жизни, разделяли яростно воюющих армию РККА и фашистскую лавину. Снаряды летели над вагонами в обе стороны. Самолёты фашистов расстреливали эшелон с такого расстояния, что были вины лица пилотов – эти «звери» улыбались… Но состав кое-как прошёл, как-то проскочил, слава богу!
Дети постарше во время движения сидели на крышах вагонов, предупреждали о приближающихся налётах. Малышня затаилась в тесноте и продолжала послушно играть в «поход», исполняя приказы старших. Певзнер раздавал простые и чёткие инструкции – все дети точно знали, куда бежать, где и как прятаться. А главное – они знали, кому докладывать о своём возвращении в вагон после бомбёжки. Однажды не досчитались маленькой пятилетней девочки – она, уставшая и обессиленная, прячась, просто заснула где-то в стогу. И состав не тронулся и послушно ждал, пока не нашли ребёнка.
Итак, «проскочили»?!
Проскочили, да не совсем – впереди их ждал полностью разрушенный мост. Конец пути? Конец всему? Нет, не конец – все вагоны начали двигаться обратно под бомбы, поползли медленным паровозным задним ходом! Вот они снова ползут по той же линии фронта, превращая её из условной карандашной на карте в настоящую, реальную, совсем живую…Состав снова стелется под нашими и не нашими снарядами и бомбами…
Ни один ребёнок из четырёхсот подопечных, как потом они себя называли – «птенцов Певзнера» – не погиб и не был даже ранен! А вот сам Самуил Маркович был контужен и получил ранения в ногу и руку.
…Это был уникальный состав – в Удмуртию дети прибыли уже через 12 суток! Настоящее чудо по тем временам. А в октябре их разделили – одним суждено было стать «каракулинцами», другим – «дебёсцами». Так и образовались сразу два интернациональных детских дома для детей-беженцев. Певзнер стал директором детского дома в Каракулино…
Как прошли военные годы для «питомцев» Певзнера, можно рассказывать долго, рассказывать, опираясь на воспоминания самого Певзнера, жителей Каракулино, разъехавшихся, разлетевшихся по всему миру «птенцов». Если очень коротко, то Певзнер и тут проявил себя как умный, дальновидный администратор, заботливый и бескорыстный человек. 70 гектаров земли обрабатывали каракулинцы и дети. Скот и птица, овощи и фрукты – всё было своё! Даже пасека была! И не только никто из ребятишек не голодал, ещё и других подкармливали! И был свой автопарк, и был свой катер… А ещё обучались шитью, столярничали, работали на станках, устраивали концерты, помогали раненым… Это была не только борьба за выживание, выживание безропотное и биологическое – это была борьба за право жить, а значит – сама жизнь.
Да, шла война, и всем нам известно – будем, всё-таки, так считать – каково было и в окопах, и у станка. Но кто сегодня поймёт и прочувствует, каких сил и энергии стоило Самуилу Марковичу, чтобы выживало это его детдомовское, но совсем не детское хозяйство, чтобы завертелась-закрутилась работа, чтобы дети сумели стать стержнем и основой этой дружной семьи – Каракулинский детский дом.
Прошли годы, десятки лет сложились в другую, более значимую категорию – Время. Забываются события, забываются хорошие достойные друзья. Даже когда-то родные образы близких стираются и меркнут, забываются чьи-то такие огромные по своей значимости, доброте и неповторимости, дела и поступки. Но, к счастью, находятся, часто неожиданно, чуткие и небезразличные люди, у которых особое отношение к памяти, к тому, что уж никак не должно кануть в безвременье. Именно такому человеку, известному в нашей республике архитектору Ирине Казариновой, пришла благодарная идея – создать фильм о жизни Самуила Марковича Певзнера. Её поддержал Алексей Загребин, депутат Государственной Думы России, постоянное участие в реализации замысла принимал заместитель председателя Союза краеведов УР Леонид Гонин, помощник А.Е. Загребина. И хотя всё, как это и водится, было не просто, но документальный фильм о Самуиле Марковиче Певзнере готов, и вскоре мы сможем стать участниками премьеры. Показ запланирован 4 июля в Доме Дружбы Народов, в 15.00.
Наверняка, фильм соберёт всех, кому был известен и дорог по сей день Самуил Маркович Певзнер, его близких и знакомых, друзей его семьи – сыновей Марка и Евгения, активно помогавших в создании фильма. Привлечёт и тех, для кого и сегодня детский дом – это не что-то отвлечённое, а острая личная проблема со многими трудностями и опасностями.
Казалось бы, тяжёлое военное время, время разрух и лишений ушло, а такое «явление» как детский дом тоже становится редкостью, но всё на деле не так однозначно и не так благостно. Скорее всего, именно в наши дни фильм о замечательном организаторе, мудром педагоге, добром человеке Самуиле Певзнере может и должен стать не только объектом созерцания, просто зрелищем, пусть даже и для благодарной аудитории, но и поводом для заинтересованного вдумчивого разговора о нынешней нашей жизни, о тех же детских домах и судьбах их обитателей…
Что же касается человеческой памяти, то пусть она всё-таки будет, хотя бы на всякий случай, а уж в чём мы будем её хранить – в «цифре» или в сердце, каждый волен решать сам.
Ни один ребёнок из четырёхсот подопечных, как потом они себя называли – «птенцов Певзнера» – не погиб и не был даже ранен!
Премьера документального фильма о Самуиле Марковиче Певзнере запланирована на 4 июля. Показ пройдёт в Доме Дружбы Народов в 15.00.
Александр Ходыкин
Комментарии
Написать комментарий
Можно войти через аккаунт Удмуртской правды или соц. сети
Если вы не зарегистрированы на нашем сайте и у вас нет профиля в соц. сетях, зарегистрируйтесь , это займёт пару секунд, после чего вы сможете оставить комментарий.