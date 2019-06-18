Представители Ассоциации самых красивых деревень России в эти дни путешествуют по Удмуртии. В поле их экспертного внимания – два населённых пункта, у которых есть все шансы получить звание «Самой красивой деревни России» – сёла Бураново и Сеп.
Ассоциация самых красивых деревень России существует уже несколько лет. Её задача – привлечь внимание к культурному наследию, сохранившемуся в деревенской среде с её особым укладом жизни, повысить интерес к сельскому туризму. К Ассоциации могут присоединиться «живые» деревни, сёла, посёлки, станицы, аулы и прочие сельские населённые пункты численностью населения не более 2 000 человек, сохранившие хотя бы отчасти сельский уклад жизни и заинтересованные в собственном развитии и в притоке туристов.
Звание «Самой красивой деревни России» даётся на пять лет, затем его требуется подтверждать. Чтобы получить звание, населённый пункт должен не только произвести на экспертов впечатление своей материальной и нематериальной культурой (оригинальной архитектурой, окружающим деревню ландшафтом, местными творческими инициативами), но и убедить, что гостям здесь будут рады, а для их встречи существует необходимая инфраструктура (хорошая дорога до деревни, гостевой дом для туристов). Проще говоря, чтобы называться «Самой красивой деревней России», населённый пункт должен быть настолько самобытен и гостеприимен, чтобы поверившие эффектному титулу туристы приехали сюда и не разочаровались.
В 2018 году звание самой красивой деревни России получило село Большой Куналей – островок русской старообрядческой культуры в Бурятии. В Удмуртии членами Ассоциации уже стали сёла Бураново (Малопургинский район) и Сеп (Игринский район).
Работа Ассоциации во главе с её президентом Александром Мерзловым началась в Бураново. Деревню экспертам представили знаменитые «Бабушки из Бураново», художник Александр Пилин, депутат Госдумы Николай Николаев и Председатель Правительства УР Ярослав Семёнов.
Бураново уже сейчас принимает потоки туристов из других районов Удмуртии и из соседних регионов. Люди едут, чтобы лично встретиться со ставшими знаменитыми после «Евровидения-2012» поющими пенсионерками, но кроме возможности услышать их живое пение и отведать приготовленных самими бабушками перепечей и пирожков, получают насыщенную культурную программу. Гостям деревни показывают Храм Святой Троицы, построенный за четыре года (с 2012-го по 2016-й) по инициативе и при непосредственной помощи «Бабушек из Бураново», устраивают для них выступление местных творческих коллективов в сельском доме культуры (звёздами выступления обычно становятся «Бабушки из Бураново», исполняющие фольклорные песни и мировые хиты от песен Леонарда Коэна до «Битлз» на удмуртском языке). Ещё один интереснейший культурный объект Бураново – единственный в России частный Музей-галерея текстиля и войлока, созданный художником Александром Пилиным. Традиционную технологию войлока он использует для воплощения оригинальных, подчас весьма смелых, художественных идей. Кроме войлочных арт-объектов здесь представлена одежда из войлока и войлочного кружева, впервые демонстрировавшаяся на выставке в Париже, а затем экспонировавшаяся в странах Европы, Америки и в Австралии.
11 июня делегация отправилась в Сеп, где уже несколько лет действует интерактивный Музей исчезнувших деревень, концепция и воплощение которого вызвали резонанс во всём российском музейном сообществе (опыт Сепа собираются перенимать несколько российских регионов) и получили высокую оценку экспертного сообщества в Европе. Вовлечённость жителей села в проект оказалась так высока (сейчас процент обучившихся музейному делу в Сепе выше, чем в Ижевске!), что уже через год после открытия музея они начали создавать Культурный квартал, объединивший Музей исчезнувших деревень, библиотеку, Дом культуры и даже модернизированную автобусную установку, превращённую в архитектурный объект. Следом появились культурные проекты по развитию традиционных ремёсел от ткачества до гончарного дела и проект, объединяющий культурный и эко-туризм (за околицей Сепа – заповедный лог, где в июне цветут тысячи италмасов, символов Удмуртии). Сегодня Сеп – одна из точек притяжения для туристов из районов республики и из Ижевска.
Председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов прокомментировал участие республики в программе «Самая красивая деревня России»: «Бураново и Сеп – это «жемчужины» Удмуртии. Это деревни, которые знает не только республика, не только вся Россия, но и, если говорить о Бураново, весь мир. И мы хотим показать всю красоту этих насёленных пунктов, красоту людей, которые здесь живут».
Получат ли сёла Удмуртии привлекательное звание, станет известно после завершения большой поездки экспертов Ассоциации.
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