В первом полугодии 2017 года Госдума России планирует принять закон «О садоводстве и огородничестве».
В случае его принятия садовые товарищества получат льготы и различные преференции. В частности, они могут рассчитывать на льготы для создания инфраструктуры, закон даст новые возможности по развитию самоуправления и защите интересов по владению общими участками земли.
– Законопроект подготовило правительство по нашей просьбе. Но в ходе обсуждения мы увидели очень серьезное количество нареканий к тексту, подготовленному правительством, - прокомментировал депутат Госдумы Андрей Исаев.
Он также сообщил, что пока Дума и кабинет министров договорились о принятии документа в первом чтении, после чего закон пройдет парламентские слушания с участием общественности.
– До лета обещаем принять качественный законопроект в таком хорошем подготовленном состоянии, - пояснил Андрей Исаев.
Фото: dachnaya-zhizn.ru
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