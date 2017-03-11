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Садоводы и огородники получат льготы

11 марта
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I (1) Садоводы и огородники получат льготы

В первом полугодии 2017 года Госдума России планирует принять закон «О садоводстве и огородничестве».

В случае его принятия садовые товарищества получат льготы и различные преференции. В частности, они могут рассчитывать на льготы для создания инфраструктуры, закон даст новые возможности по развитию самоуправления и защите интересов по владению общими участками земли.

– Законопроект подготовило правительство по нашей просьбе. Но в ходе обсуждения мы увидели очень серьезное количество нареканий к тексту, подготовленному правительством, - прокомментировал депутат Госдумы Андрей Исаев.

Он также сообщил, что пока Дума и кабинет министров договорились о принятии документа в первом чтении, после чего закон пройдет парламентские слушания с участием общественности.

– До лета обещаем принять качественный законопроект в таком хорошем подготовленном состоянии, - пояснил Андрей Исаев.

Фото: dachnaya-zhizn.ru

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Автор статьи

Наталья ВАСНЕЦОВА Наталья ВАСНЕЦОВА Все материалы этого автора

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