Проект «Садовая коллекция дружбы» стал одним из победителей Городского конкурса социально значимых проектов и программ социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в 2018 году. Сделать сад с национальным колоритом придумали представители Общества русской культуры Удмуртской Республики.
На территории дендропарка «Русский огород», относящийся к Русскому дому, выделен участок со свободной прилегающей территорией, куда каждое национальное общество может принести в дар любой садовый элемент со своим национальным колоритом. «Это может быть камень с памятной надписью со своей исторической родины, дерево или кустарник родного края, цветник, самобытная скамья, столик, фонарь или уличный очаг в национальном стиле и другие элементы. В ходе работы будут сформированы этнические экспозиции с растениями, соответствующими природной зоне каждой представленной народности, установлены памятные и информационные таблички, организованы дорожки и небольшие площадки, входная группа», - говорится в сообщении.
Сегодня сад уже преображается: установлены указатели с названиями растений, арт-объекты, скамейки, определены площадки для национально-культурных обществ, отсыпаны дорожки.
В дальнейшем «Садовая коллекция дружбы» станет площадкой проведения городских межнациональных мероприятий.
Фото: izh.ru
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