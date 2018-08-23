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Сад с национальным колоритом разных народов появится в Ижевске

23 августа
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Национальные общества могут воссоздать кусочек Родины на удмуртской земле. На территорию дендропарка «Русский огород» любой желающий может принести в дар садовый элемент с национальный колоритом. О продолжении реализации проекта «Садовая коллекция дружбы» сообщила пресс-служба Ижевска.

0 mediagal 100079 1 Сад с национальным колоритом разных народов появится в Ижевске

Проект «Садовая коллекция дружбы» стал одним из победителей Городского конкурса социально значимых проектов и программ социально ориентированных некоммерческих организаций и территориального общественного самоуправления в 2018 году. Сделать сад с национальным колоритом придумали представители Общества русской культуры Удмуртской Республики.

На территории дендропарка «Русский огород», относящийся к Русскому дому, выделен участок со свободной прилегающей территорией, куда каждое национальное общество может принести в дар любой садовый элемент со своим национальным колоритом. «Это может быть камень с памятной надписью со своей исторической родины, дерево или кустарник родного края, цветник, самобытная скамья, столик, фонарь или уличный очаг в национальном стиле и другие элементы. В ходе работы будут сформированы этнические экспозиции с растениями, соответствующими природной зоне каждой представленной народности, установлены памятные и информационные таблички, организованы дорожки и небольшие площадки, входная группа», - говорится в сообщении.

Сегодня сад уже преображается: установлены указатели с названиями растений, арт-объекты, скамейки, определены площадки для национально-культурных обществ, отсыпаны дорожки.

В дальнейшем «Садовая коллекция дружбы» станет площадкой проведения городских межнациональных мероприятий.

Фото: izh.ru

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Автор статьи

E772muxrpyq Анжела ПОЗДЕЕВА Все материалы этого автора

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